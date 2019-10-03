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    Победит ли «Дюделанж» «Карабах»?

    «Дюделанж» — «Карабах». Прогноз (к. 3.6) и ставки на матч Лиги Европы 3 октября 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Дюделанж» — «Карабах»
    «Карабах» рассчитывает поправить свое положение в группе
    В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы «Дюделанж» 3 октября примет «Карабах». Матч пройдет на стадионе «Жози Бартель» в Люксембурге. Начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Дюделанж» — «Карабах».
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    Футбол. Лига Европы. Группа A 03 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 4.70
  • X
  • 3.60
  • 2
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    «Дюделанж»

    «Дюделанж», ставший чемпионом Люксембурга в последнем розыгрыше, стартовал в квалификации Лиги чемпионов, где прекратил борьбу на первом же сопернике.

    Из-за правила выездного гола «львы» были выбиты из самого престижного еврокубка мальтийской «Валлеттой»: 2:2 — дома и 1:1 — в гостях.

    Переместившись рангом ниже чемпион Люксембурга поочередно одолел македонскую «Шкендию», эстонский «Калью» и армянский «Арарат-Армения». Последний «Дюделанж» переиграл в серии послематчевых пенальти.

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    В первом туре группового этапа коллектив в феерическом поединке победил на выезде АПОЭЛ со счетом 4:3.

    В чемпионате Люксембурга «Дюделанж» провел только семь встреч, в которых набрал семь очков, позволяющие команде находится на восьмом месте среди 14 участников.

    «Карабах»

    Перед попаданием в Группу А второго по значимости европейского клубного турнира коллектив из Азербайджана прошел в квалификации «Линфилд».

    В первом матче представители Северной Ирландии обыграли гостей (3:2), но чуть позже «Карабах» на своем поле победил (2:1) и благодаря преимуществу гола на выезде попал в групповой этап.

    В домашнем первенстве подопечные Гурбана Гурбанова провели 4 встречи. Во всех поединках команда выиграла, поэтому с 12 баллами в активе она заняла первую позицию в таблице.

    В первом туре клуб был разгромлен дома «Севильей» со счетом 0:3.

    В чемпионате Азербайджана «Карабах» лидирует по итогам шести туров с отрывом в восемь очков от ближайшего преследователя.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,8, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,5, а ничья — в 3,5.

    Рекомендуем ставить на то, что «Карабах» выиграет, и обе команды забьют за 3,6. 0

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