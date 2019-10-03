«Брага» — «Слован». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч Лиги Европы 3 октября 2019 года

«Брага»
«Оружейники» начали свой путь в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда. На этом этапе они дважды обыграли датский «Брондбю» — 3:1 и 4:2.
В заключительном раунде отбора «архиепископы» оказались сильнее московского «Спартака», также дважды одолев своего оппонента: 1:0 — дома и 2:1 — в гостях.
Продолжилось победное шествие «Браги» и на групповом этапе. В стартовом туре португальский коллектив на выезде обыграл английский «Вулверхэмптон» со счетом 1:0.
На внутренней арене «красно-белые» пока не особо радуют своих болельщиков, занимая с 8 очками 11-е место в турнирной таблице португальской Примейры.
«Слован»
«Слован» стартовал в Лиги чемпионов, но был от туда сразу же выбит черногорской «Сутьеской» по пенальти.
В квалификации Лиги Европы чемпион Словакии прошел троих соперников. Первых двух он обыграл по два раза, а с греческим ПАОКом, на последней стадии отбора, все решило правило выездного гола — 1:0 и 2:3.
На старте группового этапа ЛЕ братиславцы продолжили удивлять футбольную Европы, обыграв на своей территории крепкий турецкий «Бешикташ» со счетом 4:2.
Календарь и таблица Лиги Европы
«Слован» является лидером чемпионата страны, потеряв очки в двух встречах из десяти. Отметим, что у братиславцев на данный момент 4-матчевая выигрышная серия.
Прогноз на «Брага» — «Слован»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Браги» предлагают — 1.35.
На викторию «Слована» дают — 14.00, ничья оценена — в 6.60.
«Брагу» по праву считают фаворитом этого матча, но и «Слован» доказал свою состоятельность на евроарене. Рекомендуем сделать ставку с форой на гостей. 0