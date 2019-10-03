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    Продолжи ли «Слован» удивлять Европу?

    «Брага» — «Слован». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч Лиги Европы 3 октября 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Португалия Прогнозы на Брагу
    Прогноз на «Брага» — «Слован»
    Футболисты «Слована»
    В четверг, 3 октября, во втором туре группового этапа Лиги Европы квартета К португальская «Брага» на своем поле примет словацкий «Слован» из Братиславы. Начало игры — в 19:55 по Москве. Прогноз на «Брага» — «Слован».
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    Футбол. Лига Европы. Группа K 03 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Брага»

    «Оружейники» начали свой путь в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда. На этом этапе они дважды обыграли датский «Брондбю» — 3:1 и 4:2.

    В заключительном раунде отбора «архиепископы» оказались сильнее московского «Спартака», также дважды одолев своего оппонента: 1:0 — дома и 2:1 — в гостях.

    Продолжилось победное шествие «Браги» и на групповом этапе. В стартовом туре португальский коллектив на выезде обыграл английский «Вулверхэмптон» со счетом 1:0.

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  • 30/09/2019

    • На внутренней арене «красно-белые» пока не особо радуют своих болельщиков, занимая с 8 очками 11-е место в турнирной таблице португальской Примейры.

    «Слован»

    «Слован» стартовал в Лиги чемпионов, но был от туда сразу же выбит черногорской «Сутьеской» по пенальти.

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    В квалификации Лиги Европы чемпион Словакии прошел троих соперников. Первых двух он обыграл по два раза, а с греческим ПАОКом, на последней стадии отбора, все решило правило выездного гола — 1:0 и 2:3.

    На старте группового этапа ЛЕ братиславцы продолжили удивлять футбольную Европы, обыграв на своей территории крепкий турецкий «Бешикташ» со счетом 4:2.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Слован» является лидером чемпионата страны, потеряв очки в двух встречах из десяти. Отметим, что у братиславцев на данный момент 4-матчевая выигрышная серия.

    Прогноз на «Брага» — «Слован»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Браги» предлагают — 1.35.

    На викторию «Слована» дают — 14.00, ничья оценена — в 6.60.

    «Брагу» по праву считают фаворитом этого матча, но и «Слован» доказал свою состоятельность на евроарене. Рекомендуем сделать ставку с форой на гостей. 0

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    «Брага» — «Слован». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч Лиги Европы 3 октября 2019 года. Прогноз на «Брага» — «Слован». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.50
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