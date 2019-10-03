«Александрия» — «Гент». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Лиги Европы 3 октября 2019 года

«Александрия»
«Александрия», как бронзовый призер минувшего чемпионата Украины, стартовала сразу же с группового этапа Лиги Европы.
Дебютная встреча на этой стадии стала для украинского коллектива не особо удачной. Он проиграл на выезде немецкому «Вольфсбургу» со счетом 1:3, пропустив уже два гола в первой половине матча.
В украинском первенстве, где прошло девять туров, «олени» идут на четвертой позиции, имея на своем счету 16 очков, отставая от второй строки всего на один пункт.
Стоить отметить, что у «Александрии» за семь поединков в Лиге Европы есть только одна победа, добытая еще в 2017 году в квалификационном раунде.
«Гент»
«Буйволы» до группового этапа Лиги Европы выбили из турнира три коллектива. Они поочередно положили на лопатки румынский «Вииторул», кипрский АЕК и хорватскую «Риеку».
Стартовая игра на групповом этапе второго по престижности еврокубка принесла «Генту» домашнюю викторию над «Сент-Этьеном» со счетом 3:2.
В чемпионате Бельгии «сине-белые» после восьми матчей идут на третьей строке в турнирной таблице, имея на своем счету 17 очков, что на три меньше, чем у лидера первенства.
Сейчас у «Гента» 10-матчевая беспроигрышная серия, в которой он восемь раз победил и два матча свел вничью.
Прогноз на «Александрия» — «Гент»
В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Гента» — 1.77, победа «Александрии» — 4.80, ничья — 4.00.
У «Александрии» слишком мало еврокубкового опыта, чем вполне может воспользоваться более опытный еврокубковый боец «Гент». Рекомендуем поставить на победу гостей. 0