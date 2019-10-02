«Славия» Прага — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 2 октября 2019 года

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Славия» будет принимать «Боруссию» Д. Игра пройдет на «Синобо Стэдиум» 2 октября. Начало встречи — в 19:55 мск. Прогноз на «Славия» Прага — «Боруссия» Д.

«Славия» Прага

На данный момент в Группе F все 4 коллектива имеют в своем активе по одному баллу. Но чешский клуб благодаря разнице мячей 1:1 условно лидирует в таблице.

В первом матче группового этапа ЛЧ красно-белые сумели оказать достойное сопротивление «Интеру». Гости открыли счет на 63 минуте, но пропустили ответку на 92. Встреча завершилась ничьей — 1:1.

После этого подопечные Йиндржиха Трпишовского уверенно разобрались со «Спартой» в чемпионате (0:3). А в 1/16 финала Кубка Чехии «Славия» разгромила «Высеград» (8:0).

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В 11 туре Первой лиги пражский коллектив с минимальным преимуществом одолел «Младу» Болеслав (1:0) и с 29 очками в активе возглавил таблицу.

«Боруссия» Д

Последний раз команда из Дортмунда побеждала 14 сентября. В 4 туре Бундеслиги «шмели» на «Сигнал Идуна Парк» разгромили леверкузенский «Байер» (4:0).

Ну а в первом поединке в ЛЧ черно-желтые принимали на своем поле «Барселону». В этой встрече зрители остались без голов (0:0). Марко Ройс на 57 минуте не забил пенальти.

Затем в чемпионате Германии подопечные Фавра сыграли вничью с «Айнтрахтом» (2:2). Через неделю в матче с «Вердером» команды также разошлись миром (2:2).

Из-за частых потерь очков в последних турах «Боруссия» Д опустилась на 8 место в таблице, имея 11 баллов в активе.

Прогноз

Победа «Славии» в данном матче оценивается букмекерами коэффициентом 3,90, на ничью они дают 3,70, а на то, что «Боруссия» Д завоюет 3 очка — 1,97.

Пражский коллектив, безусловно, постарается играть в свой футбол, но класс гостей должен помочь коллективу Фавра провести успешный поединок. Наш прогноз на матч — победа «Боруссии» Д с коэффициентом 1,97. 0