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    В Чехии не стоит ждать сенсаций

    «Славия» Прага — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 2 октября 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Славия Прага Прогнозы на Боруссию Д Прогнозы на футбол Германии
    Прогноз на «Славия» Прага — «Боруссия» Д
    Марко Ройс
    Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Славия» будет принимать «Боруссию» Д. Игра пройдет на «Синобо Стэдиум» 2 октября. Начало встречи — в 19:55 мск. Прогноз на «Славия» Прага — «Боруссия» Д.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 02 Октября 2019 года
    Славия Прага
  • Прага
    •  Славия Прага 19:55 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.95
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 1.92
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    «Славия» Прага

    На данный момент в Группе F все 4 коллектива имеют в своем активе по одному баллу. Но чешский клуб благодаря разнице мячей 1:1 условно лидирует в таблице.

    В первом матче группового этапа ЛЧ красно-белые сумели оказать достойное сопротивление «Интеру». Гости открыли счет на 63 минуте, но пропустили ответку на 92. Встреча завершилась ничьей — 1:1.

    После этого подопечные Йиндржиха Трпишовского уверенно разобрались со «Спартой» в чемпионате (0:3). А в 1/16 финала Кубка Чехии «Славия» разгромила «Высеград» (8:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В 11 туре Первой лиги пражский коллектив с минимальным преимуществом одолел «Младу» Болеслав (1:0) и с 29 очками в активе возглавил таблицу.

    «Боруссия» Д

    Последний раз команда из Дортмунда побеждала 14 сентября. В 4 туре Бундеслиги «шмели» на «Сигнал Идуна Парк» разгромили леверкузенский «Байер» (4:0).

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  • Вчера

    • Ну а в первом поединке в ЛЧ черно-желтые принимали на своем поле «Барселону». В этой встрече зрители остались без голов (0:0). Марко Ройс на 57 минуте не забил пенальти.

    Затем в чемпионате Германии подопечные Фавра сыграли вничью с «Айнтрахтом» (2:2). Через неделю в матче с «Вердером» команды также разошлись миром (2:2).

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    Из-за частых потерь очков в последних турах «Боруссия» Д опустилась на 8 место в таблице, имея 11 баллов в активе.

    Прогноз

    Победа «Славии» в данном матче оценивается букмекерами коэффициентом 3,90, на ничью они дают 3,70, а на то, что «Боруссия» Д завоюет 3 очка — 1,97.

    Пражский коллектив, безусловно, постарается играть в свой футбол, но класс гостей должен помочь коллективу Фавра провести успешный поединок. Наш прогноз на матч — победа «Боруссии» Д с коэффициентом 1,97. 0

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    «Славия» Прага — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 2 октября 2019 года. Прогноз на «Славия» Прага — «Боруссия» Д. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.97
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