«Барселона» — «Интер». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 2 октября 2019 года

В среду, 2 октября, «Барселона» на своем поле примет «Интер» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы F, которая пройдет на «Камп Ноу», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Интер».

«Барселона»

«Барселона» стартовала в групповом этапе Лиги чемпионов с выездной ничьей против дортмундской «Боруссии» (0:0).

Каталонцы в своем стиле больше владели мячом, а вот по воротам били не так часто, как соперник, так что могут быть довольны тем, что набрали хотя бы один балл.

По прошествии семи сыгранных туров в чемпионате Испании «Барселона» расположилась на четвертом месте, но отставание от лидирующего «Реала» нельзя назвать критичным — всего два очка

В шестом туре «сине-гранатовые» на своем поле одолели «Вильярреал» (2:1), после чего в гостях справились с «Хетафе» (2:0).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После травм у «Барселоны» восстанавливаются Жорди Альба, Самюэль Умтити и Анссумане Фати. Лионель Месси и Усман Дембеле недавно вернулись к тренировкам.

«Интер»

Миланский «Интер» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов тоже сыграл вничью — на своем поле с пражской «Славией» (1:1).

Пропустив на 63-й минуте, «нерадзурри» отыгрались в компенсированное ко второму тайму время усилиями Николо Бареллы

В итальянской Серии А «Интер» пока идет без потерь: шесть побед в шести сыгранных турах, что обеспечивает команде лидерство в турнирной таблице.

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В пятом туре подопечные Антонио Конте на своем поле одержали победу над «Лацио» (1:0), а затем на выезде обыграли «Сампдорию» (3:1).

Серьезных кадровых проблем у миланского клуба сейчас нет.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Барселоны» — 1.60, победа «Интера» — 5.70, ничья — 4.40.

На своем поле «сине-гранатовые» всегда играют с особым энтузиазмом, но нам кажется, что в этот раз им придется несладко.

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Во-первых, на старте нынешнего сезона команда Эрнесто Вальверде смотрится слабовато. Из-за нескольких неудач в Примере появились даже слухи о возможной отставке главного тренера.

Во-вторых, негативно на игре каталонцев сказывается отсутствие Месси, и пока сложно сказать, насколько готовым он будет к выходу на поле в среду.

В-третьих, сам «Интер» под руководством Конте превратился в грозную силу. Да, он неудачно сыграл против «Славии», но ведь и «Барселона» оступилась в Дортмунде.

Не исключаем, что миланцы проиграют, но вряд ли с большой разницей. Наш прогноз — «победа "Интера" с форой +1» за 1.90.

Еще один вариант — «обе команды забьют» за 1.62. «Интер» демонстрирует хорошую результативность в Серии А, тогда как «Барселона» много пропускает и много забивает в Примере. 0