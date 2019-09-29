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    Смогут ли соперники в Казани сыграть результативно?

    «Рубин» — «Уфа». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч РПЛ 29 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Рубин» — «Уфа»
    Футболисты «Рубина»
    В 11 туре российской Премьер-лиги «Рубин» будет принимать «Уфу». Матч состоится 29 сентября на «Казань Арене». Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Рубин» — «Уфа».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 29 Сентября 2019 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 14:00 Уфа Уфа
  • Уфа
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 2.87
  • 2
  • 3.20
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    «Рубин»

    После неплохого старта сезона коллектив из Казани начал терять настрой. Сейчас команда имеет на своем счету 10 очков и находится на 10 месте в таблице.

    В 6 туре Премьер-лиги «Рубин» с минимальным счетом переиграл тульский «Арсенал» (1:0), но затем этот клуб потерпел поражения в 5 встречах подряд.

    На «Ростов Арене» гости уступили коллективу Валерия Карпина (2:1), а чуть позже казанцы получили три безответных гола от «Сочи» (0:3).

    15 сентября «Рубин» не справился с «Оренбургом» на выезде (2:1), а спустя неделю команда была разгромлена «Зенитом» в Санкт-Петербурге (5:0).

    Все прогнозы на РПЛ

    В 1/16 финала Кубка России «Химки» на своем поле взяли верх над соперником и выбили казанцев из турнира (3:0).

    «Уфа»

    На данный момент команда из одноименного города с 14 баллами в активе занимает 8 место в турнирной таблице. Столько же очков имеют «Урал», «Арсенал» Тула и «Спартак».

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  • 26/09/2019

    • В последних встречах в рамках РПЛ уфимцы радуют болельщиков победами над статусными соперниками. К примеру, в 6 туре Премьер-лиги этот коллектив сумел уверенно переиграть «Ростов» (2:0), а спустя неделю подопечные Вадима Евсеева одолели «Зенит» (1:0).

    Но вот очередной поединок на стадионе «Нефтяник» хозяева проиграли «Оренбургу» (1:2). Затем команда в гостях расписала мировую с «Динамо» (0:0).

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    После этого «Уфа» вновь начала побеждать. 20 сентября «Горожане» взяли верх над «Спартаком» (1:0), а в 1/16 финала Кубка России выбили из турнира «Чайку» (0:1).

    Прогноз

    На победу «Рубина» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,80, на ничью — 2,90, а на победу «Уфы» — 3,05.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 1,5 с коэффициентом 1,57. 0

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    «Рубин» — «Уфа». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч РПЛ 29 сентября 2019 года. Прогноз на «Рубин» — «Уфа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
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