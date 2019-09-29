«Нефтехимик» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч ФНЛ 29 сентября 2019 года

В 15-м туре первенства первой российской лиги нижнекамский «Нефтехимик» 29 сентября в домашней встрече сыграет с московским «Торпедо». Начало поединка — 16:00 по мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Торпедо».

«Нефтехимик»

Нижнекамский клуб после 14 туров первого дивизиона занимает седьмую позицию, имея на своем счету 20 набранных баллов. От зоны переходных матчей он отстает на четыре пункта.

На данный моменту «Нефтехимика» 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой он три встречи выиграл и два поединка свел вничью.

Сперва в этом отрезке «зелено-красные» по 1:0 обыграли «Краснодар-2» и «Томь», затем по 2:2 сыграли с «Чертаново» и «Шинником», а в последнем туре они в Москве разгромили вторую команду «Спартака» — 3:0.

В шести домашних встречах текущего розыгрыша ФНЛ «химики» победили только раз, трижды сыграли вничью и дважды проиграли, разница мячей — 7:8.

«Торпедо»

«Торпедо» — лидер первой лиги, заработавший 37 баллов в 14 поединках. От второй строки москвичи оторвались на четыре пункта, от третьей — на 12.

Последние 11 матчей «черно-белые» выиграли с учетом всех турниров. В ФНЛ за этот период они побеждали девять раз.

В сентябре торпедовцы провели четыре игры. Все на своем поле. Одолели «Химки» (1:0), «Краснодар-2» и «Томь» (по 2:1) в чемпионате, а также «Крылья Советов» (2:0) в рамках 1/16 финала Кубка России.

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В пяти гостевых встречах текущего розыгрыша ФНЛ «Торпедо» выиграло в четырех из них при одном поражении, разница забитых и пропущенных — 6:2.

Прогноз на «Нефтехимик» — «Торпедо»

В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Торпедо» — 2.10, победа «Нефтехимика» — 3.60, ничья — 3.35.

Прогнозируем, что гости вполне могут рассчитывать на набранные очки в предстоящем матче. Предлагаем поставить на «Торпедо» с форой. 0