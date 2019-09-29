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    На «Корнелья-Эль Прат» гости подпортят хозяевам нервы

    «Эспаньол» — «Вальядолид». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата Испании 29 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Эспаньол» — «Вальядолид»
    Матиас Варгас
    В седьмом туре чемпионата Испании «Эспаньол» будет принимать «Вальядолид». Игра пройдет на стадионе «Корнелья-Эль Прат» 29 сентября. Начало встречи — в 13:00 мск. Прогноз на «Эспаньол» — «Вальядолид».
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    Футбол. Испания. Примера 29 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.88
  • X
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    «Эспаньол»

    К сожалению для болельщиков каталонского клуба, их любимый коллектив на данный момент находится в зоне вылета. С 5 очками, заработанными в 6 встречах, команда занимает 18 строчку в турнирной таблице.

    Первое поражение в сезоне «попугаи» потерпели в 3 для себя поединке в рамках Примеры от «Гранады» (0:3), а первая победа была добыта командой после паузы на игры национальных сборных. 15 сентября «Эспаньол» одолел «Эйбар» на выезде (1:2).

    Затем в матче группового этапа Лиги Европы бело-синие неожиданно разошлись миром с «Ференцварошем» (1:1), а через несколько дней каталонский клуб проиграл дома «Реалу Сосьедад» (1:3).

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    В последнем на сегодня поединке в Ла Лиге «Эспаньол» зацепился за 1 балл в Виго. Гости не выявили сильнейшего в противостоянии с «Сельтой» (1:1).

    «Вальядолид»

    За 6 матчей чемпионата коллектив из одноименного города набрал 6 очков, благодаря чему он находится на 14 строчке в турнирной таблице.

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    • Единственную победу в Примере бело-фиолетовые смогли завоевать в выездном поединке не старте сезона. Тогда подопечные Серхио Гонсалеса с минимальным преимуществом взяли верх над «Бетисом» (1:2).

    После этого «Вальядолид» на «Сантьяго Бернабеу» сумел отобрать очки у «Реала» (1:1), но спустя неделю этот коллектив уступил на выезде «Леванте» (2:0).

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    В четвертом туре Ла Лиги «Пусела» разошлась миром с «Осасуной» (1:1), а затем вновь потерпела поражение от «Вильярреала» (2:0). Ну а в домашней встрече с «Гранадой» «Вальядолид» заработал лишь 1 балл (1:1).

    Прогноз

    На победу «Эспаньола» в грядущем матче букмекеры дают коэффициент 2,06, ничья оценивается в 3,20, а в успех «Вальядолида» они не слишком верят, предлагая на такой исход котировку 4,20.

    Но гости этого противостояния без боя точно не сдадутся. Поэтому наш прогноз — «Вальядолид» забьет с коэффициентом 1,57. 0

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    «Эспаньол» — «Вальядолид». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата Испании 29 сентября 2019 года. Прогноз на «Эспаньол» — «Вальядолид». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
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