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    «Тоттенхэм» проведет результативную встречу дома

    «Тоттенхэм» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч АПЛ 28 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Саутгемптон»
    Харри Кейн
    В седьмом туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» будет принимать «Саутгемптон». Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» 28 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Саутгемптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Сентября 2019 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 17:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.41
  • X
  • 4.65
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  • 8.00
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    «Тоттенхэм»

    На данный момент коллектив из северного района Лондона с 8 очками в активе располагается на 7 строчке в турнирной таблице АПЛ.

    Последние выступления лилейно-белых никак не впечатляют, команда продолжает терять очки и испытывать проблемы в защите.

    Последняя победа «шпор» датирована 14 сентября. В домашней встрече с «Кристал Пэлас» подопечные Маурисио Почеттино с крупным счетом обыграли «стекольщиков» (4:0).

    Затем лондонцы приняли участие в первом матче группового этапа Лиги чемпионов, где, лидируя 0:2, «Тоттенхэм» упустил преимущество и позволил «Олимпиакосу» отвоевать 1 балл. Итоговый результат — 2:2.

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    • В 6 туре Премьер-лиги «шпоры» у себя дома потерпели поражение от «Лестера» (2:1), а чуть позже в рамках 1/16 Кубка Лиги команда Почеттино вылетела из турнира, уступив «Колчестеру Юнайтед» со Второй лиги в серии пенальти (0:0, 4:3).

    «Саутгемптон»

    Коллектив из одноименного города сумел заработать 7 очков в 6 матчах АПЛ. Это позволило им занять 13 место в турнирной таблице.

    Все прогнозы на футбол

    После поражений в стартовых двух встречах от «Бернли» (3:0) и «Ливерпуля» (1:2) «святые» победили «Брайтон» (0:2) в чемпионате, а также минимально переиграли «Фулхэм» в 1/32 финала Кубка лиги (0:1).

    Чуть позже в АПЛ «Саутгемптон» расписал мировую на своем поле в поединке с МЮ (1:1), а в 5 туре подопечные Ральфа Хазенхюттля взяли верх над «Шеффилдом Юнайтед» (0:1).

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    Последняя на данный момент встреча оказалась для «святых» очень удачной. В 1/16 финала Кубка лиги команда в гостях разгромила «Портсмут» (0:4).

    Прогноз

    На победу «Тоттенхэма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,44, на ничью — 4,60, а на победу «Саутгемптона» — 8,30.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,64. 0

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