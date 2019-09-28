«Хоффенхайм» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 4.2) и ставки на матч Бундеслиги 28 сентября 2019 года

В седьмом туре немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» будет принимать «Боруссию» Менхенгладбах. Игра пройдет на стадионе «ПреЗеро Арена» 28 сентября. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Боруссия» М.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» после пяти матчей немецкого первенства заработал пять пунктов. На данный момент клуб идет 11-м в турнирной таблице, опережая на два очка зону вылета.

Выиграть в этом чемпионате «Крестьянам» удалось пока раз — во втором туре они дома одолели «Вердер» (3:2). В третьем игровом дне была ничья с «Байером» (0:0) в гостях.

Также два поединка «сине-белые» проиграли — «Айнтрахту» (0:1) на чужой арене и «Фрайбургу» (0:3) в родных пенатах в последнем туре чемпионата.

Ничья 1:1 с «Вольфсбургом» на выезде в прошлом туре довела безвыигрышную серию команды до трех матчей.

«Боруссия» М

В новом сезоне «черно-бело-зеленые» провели семь официальных поединков. Начали они с победы над «Зандхаузеном» (1:0) в Кубке страны.

Затем в первом туре Бундеслиги подопечные Марко Розе поделили очки с «Шальке» (0:0) в домашней игре и одолели на выезде «Майнц» со счетом 3:1.

Далее последовало поражение дома от «Лейпцига» (1:3) и выездной успех против «Кельна» (1:0).

19 сентября «Боруссия» стартовала в Лиге Европы, получив разгром в родных стенах от «Вольфсберга» — 0:4.

Тем не менее, в прошлом туре «Жеребцы» обыграли дома «Фортуну» (2:1), благодаря чему поднялись на шестое место с отставанием три очка от лидера.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,4, тогда как успех гостей оценивается в 2,8, а ничья — в 3,6.

Рекомендуем ставить на то, что «Боруссия» выиграет, и обе команды забьют за 4,2. 0