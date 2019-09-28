«Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч АПЛ 28 сентября 2019 года

В седьмом туре английской Премьер-лиги «Эвертон» будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Гудисон Парк» 28 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Манчестер Сити».

«Эвертон»

После 6 туров АПЛ синие с 7 очками занимают 14 строчку в общем зачете. В этих 6 матчах команда забила 5 голов, но пропустить успела уже 9 мячей.

В последних 5 встречах в разных соревнованиях коллектив из Ливерпуля победил трижды, однако, в двух из них «ириски» проиграли, потеряв такие нужные баллы в первенстве.

В матче 28 августа в рамках Кубка Английской лиги «Эвертон» переиграл «Линкольн» (2:4) и прошел в следующий раунд плей-офф. А в поединке 24 сентября подопечные Марку Силвы одолели «Шеффилд Уэнсдей» (0:2) в 1/16 финала этого же турнира.

Все прогнозы на футбол

В чемпионате синие потерпели поражение в двух последних на данный момент турах. Отправившись в гости к «Борнмуту», «Эвертон» уступил хозяевам (3:1), а в домашней встрече с «Шеффилдом Юнайтед» «ириски» и вовсе не забили проиграв — 0:2.

«Манчестер Сити»

На данный момент «горожане» идут вторыми в таблице с 13 очками в активе. Команда из Манчестера отстает от «Ливерпуля» на 5 пунктов.

Но подопечные Гвардиолы могут похвастаться лучшей атакой в АПЛ. За 6 поединков небесно-голубые забили 24 гола. Выходит, что в среднем этот коллектив вколачивает в ворота соперника 4 мяча.

После поражения в 5 туре Премьер-лиги от «Норвича» (3:2) «Манчестер Сити» уверенно переиграл «Шахтер» Донецк в первом матче группового этапа Лиги чемпионов — 0:3.

Через несколько дней подопечные Гвардиолы разнесли «Уотфорд» на своем поле. Хозяева неплохо покуражились, отгрузив оппонентам 8 безответных мячей (8:0). А в рамках 1/16 финала Кубка лиги «Манчестер Сити» легко справился с «Престоном» (0:3).

Прогноз

Букмекеры не верят в хозяев матча, оценивая их победу коэффициентом 9,90, на ничью они дают котировку — 5,90, а на победу «Манчестера Сити» — 1,31.

Наш прогноз на матч — «Манчестер Сити» победит и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,74. 0