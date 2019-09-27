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    Обе команды подарят голы

    «Вильярреал» — «Бетис». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Примеры 27 сентября 2019 года

    Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Вильярреал Прогнозы на Бетис
    Прогноз на «Вильярреал» — «Бетис»
    Санти Касорла
    В 7 туре испанской Примеры состоится поединок между «Вильярреалом» и «Бетисом». Поединок будет проходить на стадионе «Керамика». Начало в 22:00 по мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Бетис».
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    Футбол. Испания. Примера 27 Сентября 2019 года
    Вильярреал
  • Вильярреаль
    •  Вильярреал 22:00 Бетис Бетис
  • Севилья
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.92
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 3.75
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    «Вильярреал»

    В турнирной таблице Примеры «Вильярреал» занимает 8 место. У хозяев 8 очков, при этом одинаковое количество побед, поражений и ничьих — за 6 туров по 2 результата в каждом.

    В прошлом туре «желтая субмарина» проиграла «Барселоне» со счетом 2:1. До этого клуб не уступал три тура кряду. Дважды «желтые» побеждали и один раз играли вничью.

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    Речь идет о победах над «Вальядолидом» со счетом 0:2 и «Леганесом» со счетом 0:3. Ничья была с мадридским «Реалом» (2:2).

    Особого внимания требует домашняя серия «Вильярреала». В матчах Примеры, которые проходили на «Керамике», команда побеждала 8 раз кряду.

    «Бетис»

    «Бетис» находится на строчку ниже, однако количество очков у гостей такое же. Кроме того, «бело-зеленые» не проигрывают уже 4 тура подряд. Единственное, что отличает «огурцов» от «субмарины», так это меньшее количество забитых голов — 9 против 13.

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    Итак, три тура назад «Бетис» выиграл у «Леганеса» 2:1. После было две ничьи кряду с «Хетафе» 1:1 и «Осасуной» 0:0. В прошлой игре гости одержали победу над «Леванте» с результатом 3:1.

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    • На выезде в этом сезоне «Бетис» не побеждал. В первый раз клуб проиграл 5:2 «Барсе», а после сыграл в нулевую в «Осасуной». Получается, что команда не выигрывала в 6 из 8 последних гостевых встреч.

    Прогноз

    По коэффициентам ситуация такая: 1.95 и 3.90 на победу одной и другой команды, 3.75 дают на ничью.

    «Желтые» праздновали победу в трех последних домашних противостояниях с «Бетисом». В четырех очных играх кряду забивали обе команды, при этом тотал был больше 2.5.

    У обоих коллективов есть хорошие футболисты атаки, которые часто забивают в этом сезоне. Так что вполне вероятно, что нулей на табло по окончанию встречи не будет. Коэфф составляет 1.65. 0

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    «Вильярреал» — «Бетис». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Примеры 27 сентября 2019 года. Прогноз на «Вильярреал» — «Бетис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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