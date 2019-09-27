«Унион» Берлин — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Бундеслиги 27 сентября 2019 года

В шестом туре немецкой Бундеслиги «Унион» Берлин будет принимать «Айнтрахт». Игра пройдет на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» 27 сентября. Начало встречи — в 21:30 мск. Прогноз на «Унион» Берлин — «Айнтрахт».

«Унион»

Свой сезон «железные» начали с выступления в Кубке Германии. В 1/32 команда в гостях разгромила «Хальберштадт» (0:6). А в Бундеслиге коллектив из Берлина заработал 4 очка в 5 матчах, заняв 14 строчку в турнирной таблице.

В стартовом поединке чемпионата подопечные Урса Фишера потерпели поражение от «Лейпцига» (0:4), а в следующей встрече в рамках немецкого первенства «Унион» разошелся миром с «Аугсбургом» (1:1).

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Затем команда на своем поле сенсационно переиграла «Боруссию» Д (3:1), а чуть позже в товарищеском матче взяла верх над «Хемнитцером» (3:1).

В 4 туре Бундеслиги «железный союз» уступил «Вердеру» (1:2), а спустя неделю не справился с «Байером» в Леверкузене (2:0).

«Айнтрахт»

На данный момент коллектив из Франкфурта-на-Майне с 7 очками в активе занимает 9 место в таблице.

Для команды Ади Хюттера этот сезон начался очень интенсивно. Летом «Айнтрахт» боролся за место в Лиге Европы и выступил в Кубке Германии. Кстати, в 1/32 финала Кубка «орлы», проигрывая 2:0, смогли победить «Мангейм» (3:5) и пройти дальше.

В ЛЕ последним соперником немецкого клуба был «Страсбур». Во Франции гости минимально уступили (0:1), но у себя дома «Айнтрахт» разобрался с оппонентом (3:0).

В Бундеслиге коллектив из Франкфурта на старте сезона взял верх над «Хоффенхаймом» (1:0). Но чуть позже потерпел поражение от «Лейпцига» (2:1).

В 3 туре чемпионата на «Коммерцбанк-Арене» хозяева победили «Фортуну» Дюссельдорф (2:1). А 14 сентября «орлы» вновь потеряли очки, проиграв «Аугсбургу» (2:1). Серия неудач продолжилась матчем в ЛЕ, где немецкий клуб потерпел поражение от «Арсенала» (0:3).

Ну а в последнем на сегодняшний день поединке чемпионата «Айнтрахт» расписал мировую с «Боруссией» Д (2:2).

Прогноз

На победу «Униона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,95, на ничью — 3,75, а на победу «Айнтрахта» — 2,33.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Айнтрахта» больше 1,5 с коэффициентом 1,89. 0