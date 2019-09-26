«Сельта» — «Эспаньол». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Испании 26 сентября 2019 года

«Сельта»
«Сельта» за пять туров Примеры набрала столько же очков, с которыми разместилась на 16 месте в турнирной таблице, опережая зону вылета на один пункт.
«Кельты» не могут выиграть уже в трех встреч кряду чемпионата Испании, сыграв за этот период два раза вничью и однажды проиграв.
Мировые пришлись на поединки с «Севильей» (1:1) в гостях и с «Атлетико» (0:0) в Мадриде в последнем туре Ла Лиги. Поражение было в четвертом туре от «Гранады» (0:2) на своей территории.
Клуб из Виго не особо хорошо проводит домашние игры. В прошлом розыгрыше «небесно-голубые» в родных пенатах уступили в шести встречах из 19, а в этом — двух из трех.
«Эспаньол»
«Попугаи» набрали в текущем розыгрыше испанского первенства четыре очка и идут в зоне вылета, на 18 месте.
Такие низкие результаты во многом вызваны выступлением «Эспаньола» на двух фронтах. На данный момент с учетом чемпионата и Лиги Европы клуб провел 12 матчей.
В середине прошлой неделе «сине-белые» в еврокубковом поединке расписали мировую с венгерским «Ференцварошем» (1:1) на своем поле, а на выходных проиграли «Реал Сосьедаду» — 1:3, также дома.
Отметим, что у барселонцев на данный момент 6-матчевая беспроигрышная выездная серия в Примере, где они трижды выиграли и столько же игр свели вничью.
В прошлом чемпионате Испании оба матча с участием этих команд завершились с одинаковым счетом — 1:1.
Прогноз на «Сельта» — «Эспаньол»
В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сельты» — 1.90, победа «Эспаньола» — 4.40, ничья — 3.75.
Прогнозируем, что хозяева смогут пополнить свою копилку тремя баллами в игре с соперником, который разрывается на два фронта. 0