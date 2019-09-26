«Сельта» — «Эспаньол». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Испании 26 сентября 2019 года

В четверг, 26 сентября, в рамках шестого тура испанской Примеры «Сельта» в Виго на стадионе «Балайдос» примет «Эспаньол» из Барселоны. Начало игры — в 21:00 по мск. Прогноз на «Сельта» — «Эспаньол».

«Сельта»

«Сельта» за пять туров Примеры набрала столько же очков, с которыми разместилась на 16 месте в турнирной таблице, опережая зону вылета на один пункт.

«Кельты» не могут выиграть уже в трех встреч кряду чемпионата Испании, сыграв за этот период два раза вничью и однажды проиграв.

Мировые пришлись на поединки с «Севильей» (1:1) в гостях и с «Атлетико» (0:0) в Мадриде в последнем туре Ла Лиги. Поражение было в четвертом туре от «Гранады» (0:2) на своей территории.

Клуб из Виго не особо хорошо проводит домашние игры. В прошлом розыгрыше «небесно-голубые» в родных пенатах уступили в шести встречах из 19, а в этом — двух из трех.

«Эспаньол»

«Попугаи» набрали в текущем розыгрыше испанского первенства четыре очка и идут в зоне вылета, на 18 месте.

Такие низкие результаты во многом вызваны выступлением «Эспаньола» на двух фронтах. На данный момент с учетом чемпионата и Лиги Европы клуб провел 12 матчей.

Все прогнозы на футбол

В середине прошлой неделе «сине-белые» в еврокубковом поединке расписали мировую с венгерским «Ференцварошем» (1:1) на своем поле, а на выходных проиграли «Реал Сосьедаду» — 1:3, также дома.

Отметим, что у барселонцев на данный момент 6-матчевая беспроигрышная выездная серия в Примере, где они трижды выиграли и столько же игр свели вничью.

В прошлом чемпионате Испании оба матча с участием этих команд завершились с одинаковым счетом — 1:1.

Прогноз на «Сельта» — «Эспаньол»

В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сельты» — 1.90, победа «Эспаньола» — 4.40, ничья — 3.75.

Прогнозируем, что хозяева смогут пополнить свою копилку тремя баллами в игре с соперником, который разрывается на два фронта. 0