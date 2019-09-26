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    Оторвется ли «Сельта» от зоны вылета?

    «Сельта» — «Эспаньол». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Испании 26 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Сельта» — «Эспаньол»
    Икер Лосада
    В четверг, 26 сентября, в рамках шестого тура испанской Примеры «Сельта» в Виго на стадионе «Балайдос» примет «Эспаньол» из Барселоны. Начало игры — в 21:00 по мск. Прогноз на «Сельта» — «Эспаньол».
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    Футбол. Испания. Примера 26 Сентября 2019 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 21:00 Эспаньол Эспаньол
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    Коэффициенты на матч
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    «Сельта»

    «Сельта» за пять туров Примеры набрала столько же очков, с которыми разместилась на 16 месте в турнирной таблице, опережая зону вылета на один пункт.

    «Кельты» не могут выиграть уже в трех встреч кряду чемпионата Испании, сыграв за этот период два раза вничью и однажды проиграв.

    Мировые пришлись на поединки с «Севильей» (1:1) в гостях и с «Атлетико» (0:0) в Мадриде в последнем туре Ла Лиги. Поражение было в четвертом туре от «Гранады» (0:2) на своей территории.

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  • Вчера

    • Клуб из Виго не особо хорошо проводит домашние игры. В прошлом розыгрыше «небесно-голубые» в родных пенатах уступили в шести встречах из 19, а в этом — двух из трех.

    «Эспаньол»

    «Попугаи» набрали в текущем розыгрыше испанского первенства четыре очка и идут в зоне вылета, на 18 месте.

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    Такие низкие результаты во многом вызваны выступлением «Эспаньола» на двух фронтах. На данный момент с учетом чемпионата и Лиги Европы клуб провел 12 матчей.

    Все прогнозы на футбол

    В середине прошлой неделе «сине-белые» в еврокубковом поединке расписали мировую с венгерским «Ференцварошем» (1:1) на своем поле, а на выходных проиграли «Реал Сосьедаду» — 1:3, также дома.

    Отметим, что у барселонцев на данный момент 6-матчевая беспроигрышная выездная серия в Примере, где они трижды выиграли и столько же игр свели вничью.

    В прошлом чемпионате Испании оба матча с участием этих команд завершились с одинаковым счетом — 1:1.

    Прогноз на «Сельта» — «Эспаньол»

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сельты» — 1.90, победа «Эспаньола» — 4.40, ничья — 3.75.

    Прогнозируем, что хозяева смогут пополнить свою копилку тремя баллами в игре с соперником, который разрывается на два фронта. 0

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