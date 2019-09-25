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    Продолжит ли «Вест Хэм» борьбу за Кубок лиги?

    «Оксфорд Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 25 сентября 2019 года

    Прогнозы на Кубок Лиги Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Вест Хэм
    Прогноз на «Оксфорд Юнайтед» — «Вест Хэм»
    Себастьян Алле
    В среду, 25 сентября, «Оксфорд Юнайтед» на своем поле примет «Вест Хэм» в рамках третьего раунда Кубка английской лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Кассам», начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Оксфорд Юнайтед» — «Вест Хэм».

    «Оксфорд Юнайтед»

    «Оксфорд Юнайтед» в нынешнем розыгрыше Кубка лиги успешно прошел два раунда, в которых поочередно победил «Питерборо Юнайтед» (1:0) и «Миллуолл» (2:2, 4:2 — по пенальти).

    Во встрече с «Миллуоллом» «желтым» очень повезло, ведь к 87-й минуте они уступали 0:2, но каким-то чудом успели отыграться, после чего вырвали победу в серии пенальти.

    «Оксфорд Юнайтед» выступает в Первой английской лиге, где после десяти сыгранных матчей занимает 12-е место в турнирной таблице.

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    На минувших выходных команда Карла Робинсона в гостях разгромила «Линкольн» (6:0).

    «Вест Хэм»

    Футболисты «Вест Хэма» в своем единственном матче Кубка лиги нынешнего сезона одержали победу над «Ньюпорт Каунти» (2:0).

    В турнирной таблице английской Премьер-лиги, где сыграно шесть туров, «молотобойцы» занимают пятое место.

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    Подопечные Мануэля Пеллегрини выиграли три встречи, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение.

    В своем последнем матче лондонцы на домашней арене переиграли «Манчестер Юнайтед» (2:0).

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    После травм у «Вест Хэма» восстанавливаются Уинстон Рид, Майкл Антонио и Мануэль Лансини.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Вест Хэма» — 1.49, победа «Оксфорд Юнайтед» — 5.70, ничья — 4.90.

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    «Молотобойцы» в сентябре набрали неплохой ход, благодаря которому ворвались в группу лидеров Премьер-лиги. Победа над «Манчестер Юнайтед» доказывает, что в этом сезоне лондонцы способны приятно удивить своих болельщиков.

    Возможно, «Вест Хэм» еще и поборется за трофей в Кубке лиги? Говорить об этом пока рано, но уж в следующий раунд он выходить обязан.

    «Оксфорд Юнайтед» — середняк Первой лиги, который лишь чудом избежал вылета в матче с «Миллуоллом». Наш прогноз — «победа "Вест Хэма" с форой -1» за 1.77.

    Поскольку оборона «желтых» довольно слаба, можно также присмотреться к ставке «индивидуальный тотал "Вест Хэма" больше 2» за 1.85. 0

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    «Оксфорд Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 25 сентября 2019 года. Прогноз на «Оксфорд Юнайтед» — «Вест Хэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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