«Черноморец» — «Урал». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Кубка России 25 сентября 2019 года

В среду, 25 сентября, новороссийский «Черноморец» в рамках 1/16 финала Кубка России на своем поле примет екатеринбургский «Урал». Начало игры — в 19:00 по мск. Прогноз на «Черноморец» — «Урал».

«Черноморец»

«Черноморец», который выступает во втором российском дивизионе «Зоны Юг», занимает там четвертое место, отставая от первой строки на семь очков.

«Моряки» в этом розыгрыше Кубка России уже успели пройти три раунда. На первых двух этапах они побеждали оппонентов по второй лиги по итогам овертайма, а в 1/32 финала дома разгромили перволиговый «Армавир» — 3:0.

В сентябре новороссийцы провели четыре матча, в которых дважды победили, а также по разу сыграли вничью и проиграли.

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Свои две последние домашние игры во втором дивизионе «Черноморец» выиграл с одинаковым счетом 3:0 над «Машук» и ставропольским «Динамо».

«Урал»

Екатеринбургская команда в минувшем розыгрыше Кубка России добралась до финала, где уступила московскому «Локомотиву» со счетом 0:1.

В Премьер-лиги «шмели» с 14 пунктами по итогам десяти туров разместились на девятой позиции, отставая от топ-5 на шесть баллов.

«Оранжево-черные» неплохо провели два последних поединка. Сперва они одолели в Москве «Спартак» (2:1), а на выходных поделили очки с «Арсеналом» (1:1) в Туле.

Последний раз команды играли в 2011 году в ФНЛ, обменявшись тогда домашними победами с одинаковым результатом по 1:0.

Прогноз на «Черноморец» — «Урал»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Урала» в основное время предлагают — 1.49.

На викторию «Черноморца» дают — 7.20, ничья оценена — в 3.70.

Проход: «Урала» — 1.20, «Черноморца» — 4.20.

Прогнозируем, что поединок представителя второй лиги и середняка РПЛ пройдет результативно. 0