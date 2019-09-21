«Зенит» — «Рубин». Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч РПЛ 21 сентября 2019 года

В 10 туре РПЛ питерский «Зенит» примет «Рубин». Матч состоится на «Газпром Арене». Стартовый свисток будет дан в 19:00 по мск. Это сделает главный арбитр поединка Сергей Карасев. Прогноз на «Зенит» — «Рубин».

«Зенит»

«Зенит» неплохо провел матч в Лиге чемпионов против «Лиона». Команда Семака практически ни в чем не уступала своему сопернику, так что в целом игрой тренерский штаб хозяев имеет право быть доволен.

В РПЛ клуб идет на втором месте, имея 20 очков. Такое же количество баллов у «Краснодара» и «Ростова». Так что «сине-бело-голубым» надо побеждать, чтобы не отпустить оппонентов вперед.

Все прогнозы на РПЛ

«Зенитчики» выиграли у «Спартака» 0:1 на позапрошлой неделе, а также одолели тульский «Арсенал» со счетом 3:1 у себя дома.

Кроме того, можно отметить, что «Зенит» меньше всех в лиге пропускает — всего 4 мяча за 9 туров.

В списке травмированных у команды Малком. В матче с «Лионом» повреждение получил Азмун, но он должен попасть в заявку.

«Рубин»

«Рубин» идет почти в центре таблицы. Команда на 10 месте с 10 очками в активе. Сейчас у «красных» явные проблемы, если судить по результатам. Все-таки клуб уступил в последних трех играх РПЛ.

Сначала гости скрутились от «Ростова» 2:1, затем был почти разгром от «Сочи» (0:3) и на прошлой неделе казанский коллектив проиграл «Оренбургу» 2:1.

Это было пятое поражение в текущем сезоне российского первенства. Более того, это было пятое поражение в 6 последних выступлениях.

Из тех, кто может не сыграть, стоит выделить Бегича и Подберезкина. Оба имеют проблемы со здоровьем.

Прогноз

По коэффициентам все ожидаемо — 1.38 против 9.10. Ничья оценена коэффом 4.90.

«Зенит» набрал неплохую форму. Команда показала зубы в Лиге чемпионов, да и в чемпионате пока что она мало чем уступает большинству клубов. Для подопечных Семака в этот раз победа имеет огромное значение, если иметь ввиду турнирные цели. Так что в настрое коллектива на матч сомневаться не стоит.

Предлагаем поставить на такой исход — «Фора "Зенита" (-1.5)». Коэффициент составляет 2.12. 0