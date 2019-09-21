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    Продолжит ли «Зенит» свою серию в РПЛ?

    «Зенит» — «Рубин». Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч РПЛ 21 сентября 2019 года

    Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Зенит Прогнозы на Рубин
    Прогноз на «Зенит» — «Рубин»
    Сердар Азмун
    В 10 туре РПЛ питерский «Зенит» примет «Рубин». Матч состоится на «Газпром Арене». Стартовый свисток будет дан в 19:00 по мск. Это сделает главный арбитр поединка Сергей Карасев. Прогноз на «Зенит» — «Рубин».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 21 Сентября 2019 года
    Зенит
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    •  Зенит 19:00 Рубин Рубин
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    «Зенит»

    «Зенит» неплохо провел матч в Лиге чемпионов против «Лиона». Команда Семака практически ни в чем не уступала своему сопернику, так что в целом игрой тренерский штаб хозяев имеет право быть доволен.

    В РПЛ клуб идет на втором месте, имея 20 очков. Такое же количество баллов у «Краснодара» и «Ростова». Так что «сине-бело-голубым» надо побеждать, чтобы не отпустить оппонентов вперед.

    Все прогнозы на РПЛ

    «Зенитчики» выиграли у «Спартака» 0:1 на позапрошлой неделе, а также одолели тульский «Арсенал» со счетом 3:1 у себя дома.

    Кроме того, можно отметить, что «Зенит» меньше всех в лиге пропускает — всего 4 мяча за 9 туров.

    В списке травмированных у команды Малком. В матче с «Лионом» повреждение получил Азмун, но он должен попасть в заявку.

    «Рубин»

    «Рубин» идет почти в центре таблицы. Команда на 10 месте с 10 очками в активе. Сейчас у «красных» явные проблемы, если судить по результатам. Все-таки клуб уступил в последних трех играх РПЛ.

    Сначала гости скрутились от «Ростова» 2:1, затем был почти разгром от «Сочи» (0:3) и на прошлой неделе казанский коллектив проиграл «Оренбургу» 2:1.

    Это было пятое поражение в текущем сезоне российского первенства. Более того, это было пятое поражение в 6 последних выступлениях.

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    Прогноз

    По коэффициентам все ожидаемо — 1.38 против 9.10. Ничья оценена коэффом 4.90.

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    «Зенит» набрал неплохую форму. Команда показала зубы в Лиге чемпионов, да и в чемпионате пока что она мало чем уступает большинству клубов. Для подопечных Семака в этот раз победа имеет огромное значение, если иметь ввиду турнирные цели. Так что в настрое коллектива на матч сомневаться не стоит.

    Предлагаем поставить на такой исход — «Фора "Зенита" (-1.5)». Коэффициент составляет 2.12. 0

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