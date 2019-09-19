«Рома» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз (к. 2.8) и ставки на матч Лиги Европы 19 сентября 2019 года

В четверг, 19 сентября, в первом туре группового этапа Лиги Европы квартета J итальянская «Рома» на своем поле примет турецкий «Истанбул Башакшехир». Прогноз на «Рома» — «Истанбул Башакшехир».

«Рома»

С пятью очками в активе римский коллектив находится на восьмом месте турнирной таблицы Серии А. На данный момент команда может похвастаться только победой в чемпионате Италии.

Сезон в национальном первенстве начался для подопечных Паулу Фонсеки домашней игрой против «Дженоа» (3:3), где была зафиксирована ничья, хотя хозяева трижды выходили вперед.

Второй тур прошел для «Ромы» также не очень удачно. Открыв счет на 17 минуте римского дерби, «Волки» все-таки упустили преимущество- 1:1.

Только в 3-м туре «джаллоросси» наконец выиграли — дома у «Сассуоло» со счетом 4:2.

«Истанбул Башакшехир»

На данный момент у «Истанбул Башакшехира» 3-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где только в одном матче была ничья.

Команда начинала выступления в еврокубках с главного клубного турнира Старого света. Но в 3-м квалификационном раунде дорогу ей перешел «Олимпиакос» — 1:0 и 2:0.

После этого коллектив проиграл еще два поединка кряду — на старте турецкой Суперлиги. И только после этого, в 3-м туре, удалось победить «Генчлерберлиги» (2:1), с чего и началась беспроигрышная серия.

В предыдущем поединке стамбульский клуб разошелся миром с «Сивасспором» в 4-м туре.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36, тогда как успех гостей оценивается в 8,0, а ничья — в 5,0.

Рекомендуем ставить на то, что «Рома» выиграет, и обе команды забьют за 2,8. 0