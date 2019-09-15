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    Увезет ли ЦСКА победу с «Мордовия Арены»?

    «Тамбов» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч РПЛ 15 сентября 2019 года

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    В рамках 9-го тура чемпионата России по футболу 15 сентября пройдет встреча «Тамбова» и ЦСКА. Команды сыграют на «Мордовия Арене» в Саранске. Начало матча — в 16:30 мск. Прогноз на «Тамбов» — ЦСКА.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 15 Сентября 2019 года
    Тамбов
    • Тамбов 16:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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    «Тамбов»

    «Волки» начали август домашним поражением от тульского «Арсенала» (0:1), после чего на выезде упустили победу над «Оренбургом». Ведя 2:0 они пропустили в концовке два мяча за 4 минуты.

    Следующие два домашним матча «Тамбов» проиграл со счетом 0:2, уступив сначала «Динамо», а затем «Краснодару».

    Все прогнозы на РПЛ

    В последнем матче «Тамбов» упустив выездную победу над «Ахматом», пропустив на последних минутах — 1:1.

    После 8 туров РПЛ «Тамбов» с 5 очками замыкает таблицу. Разница мячей 7-12, лучший бомбардир Седрик Гогуа с 2 голами.

    ЦСКА

    Август для армейцев начался с выездной победы над «Рубином» (1:0) в 4-м туре — гол забил Федор Чалов.

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    Затем ЦСКА на своем поле не справился с «Сочи» (0:0). На результате сказалось то, что травму получил Арнор Сигурдссон.

    В главном столичном дерби со «Спартаком» армейцы потерпели гостевое поражение со счетом 1:2.

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    • В последних матчах ЦСКА на своем поле разгромил «Ахмат» (3:0), а затем дома победил тульский «Арсенал» (2:1).

    С 16 очками после 8 матчей ЦСКА на 4-м месте в таблице РПЛ, на 1 балл отставая от трех лидирующих команд. Разница мячей 10-6, 3 гола забил Федор Чалов.

    Календарь и таблица РПЛ

    Из-за травм не сыграют Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Дмитрий Ефремов и Арнор Сигурдссон.

    Прогноз и ставки

    На победу ЦСКА в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,65, на ничейный результат — 3,80, а на успех «Тамбова» — 6,00.

    Армейцы выглядят явными фаворитами встречи и вряд ли упустят победу над аутсайдером.

    Вряд ли стоит ждать обилия голов, интересны варианты ТМ 2,5 за 1,70 и «Обе забьют — нет» за 1,65. 0

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    «Тамбов» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч РПЛ 15 сентября 2019 года. Прогноз на «Тамбов» — ЦСКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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