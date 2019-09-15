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    Прервется ли беспроигрышная серия «Сельты»?

    «Сельта» — «Гранада». Прогноз (к. 3.75) и ставки на матч чемпионата Испании 15 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Сельта» — «Гранада»
    «Гранада» неплохо стартовала в Примере
    В четвертом туре чемпионата Испании «Сельта» будет принимать «Гранаду». Игра пройдет на стадионе «Абанка-Балаидос» 15 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Сельта» — «Гранада».
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    Футбол. Испания. Примера 15 Сентября 2019 года
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    «Сельта»

    За три тура испанской Примеры «небесные» заработали четыре очка и находятся на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

    В первом официальном матче сезона «Сельта» встречалась с мадридским «Реалом», где, играя в большинстве, уступила королевскому клубу (1:3).

    24 августа «Кельты» на стадионе «Балаидос» принимали «Валенсию». Подопечные Франа Эскрибы победили «Летучих мышей» (1:0).

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    В третьем туре снова удалось набрать очки, однако на этот раз тольк одно. В гостевом поединке коллектив сыграл вничью с «Севильей» 1:1.

    «Гранада»

    Вернувшись в Примеру по итогам прошлого розыгрыша Сегунды, «Гранада» в первом же туре показала, как сильно скучала по чемпионату Испании.

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    Отправившись на выезд на «Эстадио де ла Серамику», команда сыграла в результативную ничью с «Вильярреалом» (4:4).

    После этого, правда, клуб проиграл дома «Севилье» (0:1). Тем не менее, после этого он неожиданно разгромил на выезде «Эспаньол» — 3:0.

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    • По итогам трех туров подопечные Диего Мартинеса идут на девятом месте с четырьмя баллами. Примечательно, что в летнее межсезонье андалусцы провели шесть товарищеских матчей и все выиграла.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,85, тогда как успех гостей оценивается в 4,33, а ничья — в 3,6.

    Рекомендуем ставить на то, что «Сельта» выиграет, и обе команды забьют за 3,75. 0

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