«Кельн» — «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч Бундеслиги 14 сентября 2019 года

В Кельне состоится матч 4 тура немецкой Бундеслиги 1, в котором будут играть местный «Кельн» и «Боруссия» Менхенгладбах. Команды проведут встречу 14 сентября. Начало в 16:30 по мск. Прогноз на «Кельн» — «Боруссия» Менхенгладбах.

«Кельн»

«Козлы» в прошлом сезоне выступали во второй Бундеслиге и сумели стать там чемпионами, оторвавшись от «Падерборна» на шесть пунктов. Команда любила атаковать и много забивала (84 мяча — лучший показатель в лиге), но в элите так играть ей вряд ли позволят.

В межсезонье клуб пополнил ряд исполнителей — защитник Себастьян Борнаув из «Андерлехта», хавбек Элье Скири из «Монпелье» и бек «Зволле» Кингсли Эхизибуэ.

Новая кампания началась с кубковой игры с «Вееном» и тяжелейшей победы в серии пенальти 3:2, которая стала следствием ничейного результата 3:3.

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Далее был выезд к «Вольфсбургу» в первом туре и поражение со счетом 1:2.

Во втором туре «Кёльн» снова проиграл, теперь уже «Дортмунду» (1:3), после чего одержал первую победу после возвращения в элиту, переиграв на выезде «Фрайбург» (2:1).

«Боруссия» М

«Боруссия» финишировала в минувшем чемпионате Германии на пятой строке, отстав от четвертого лигачемпионовского места на три очка. Пятая позиция позволит «жеребятам» сразу начать играть на групповом этапе Лиги Европы.

В новом сезоне «черно-бело-зеленые» провели четыре официальных поединка. Начали они с победы над нижелиговым «Зандхаузеном» (1:0) в Кубке страны.

Затем в первом туре Бундеслиги подопечные Марко Розе поделили очки с «Шальке» (0:0) в домашней игре и одолели на выезде «Майнц» со счетом 3:1 в туре №2.

Тем не менее, в третьем поединке нового розыгрыша Бундеслиги коллектив уступил на выезде «РБ Лейпциг» (1:3).

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех гостей оценивается в 2,62, а ничья — в 3,6.

Рекомендуем ставить на то, что «Боруссия» выиграет, и обе команды забьют за 4,2. 0