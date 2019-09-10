Украина — Нигерия. Прогноз (к. 1.74) и ставки на товарищеский матч 10 сентября 2019 года

Во вторник, 10 сентября, в Днепре сборная Украины примет команду Нигерии в товарищеском поединке. Игра начнется в 21:30 по мск. Прогноз на Украина — Нигерия.

Украина

На данный момент у сборной Украины 6-матчевая беспроигрышная серия, в которой она сперва две встречи сыграла вничью, а затем выиграла четыре поединка кряду.

За этот период дружина Андрея Шевченко очень надежно сыграла в обороне, пропустив только один гол, а забила — 11 мячей.

Началась эта серия с двух мировых. Против Турции (0:0) в товарняке и Португалии (0:0) в отборе к Евро-2020. Затем «желто-синие» дважды одолели Люксембург (1:0 и 2:1), а также по разу Сербию (5:0) и Литву (3:0) накануне.

Отметим, что последний раз украинская команда уходила с поля поверженной в ноябре 2018 года, когда крупно уступила Словакии (1:4) в последнем туре Лиги наций. Но тот поединок не имел для Украины никакого турнирного значения.

Нигерия

«Суперорлы» последний раз выходили на поле еще в середине лета, когда выступали на Кубке африканских наций, где они заняли итоговое третье место.

На том турнире, который прошел в Египте, нигерийцы финишировали вторыми на групповом этапе, выиграв две встречи при одном поражении от Мадагаскара (0:2).

На стадии 1/8 и 1/4 финала сборная Нигерии расправилась поочередно с командами Камеруна (3:2) и ЮАР (2:1) еще по итогам основного времени.

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А в полуфинале подопечные Гернота Рора были остановлены будущим победителем турнира сборной Алжира (1:2), а в матче за третье место они переиграли Тунис со счетом 1:0.

Ахмед Муса, который в свое время выступал за «Лестер» и московский ЦСКА, пропустит поединок из-за повреждения.

Прогноз на Украина — Нигерия

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа сборной Украины — 1.74, победа сборной Нигерии — 5.00, ничья — 3.60.

Прогнозируем, что Нигерия сможет забить украинцам, которые, по всей видимости, будут экспериментировать с составом. 0