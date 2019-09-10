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    Молдавия — Турция. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 10 сентября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Турции
    Прогноз на Молдавия — Турция
    Игроки сборной Турции
    В шестом туре квалификационного раунда Чемпионата Европы Молдавия на стадионе «Зимбру» в Кишиневе будет принимать Турцию. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Молдавия — Турция.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа H 10 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 10.50
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 1.32
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    Молдавия

    После пяти туров квалификации на Евро-2020 молдаване находятся на предпоследней строчке в турнирной таблице Группы Н с тремя баллами в активе.

    За 5 матчей команда смогла забить лишь дважды, пропустив при этом 13 голов.

    Единственную победу в отборочном цикле подопечные Семена Альтмана, который является исполняющим обязанности главного тренера, завоевали в домашней встрече с Андоррой в 3 туре (1:0).

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    В остальных противостояниях Молдавия без шансов проигрывала своим соперникам. С командой легко справились Франция (1:4), Турция (4:0), Албания (2:0) и Исландия (3:0).

    Турция

    Наряду с Францией и Исландией, Турция имеет в своем активе 12 очков и с разницей голов 10:2 находится на втором месте в таблице.

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    • В первом матче квалификации «звезды луны» уверенно разобрались с Албанией в Шкодере (0:2). Затем на своем поле команда разгромила Молдавию (4:0).

    В третьем туре подопечные Шенола Гюнеша сотворили сенсацию, победив в Конье сборную Франции (2:0).

    Первая потеря очков случилась позже в выездной встрече с Исландией. Тогда хозяева сумели переиграть гостей (2:1).

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    В матче 7 сентября Турция на «Водафон Парк» в Стамбуле довольно скромно победила Андорру (1:0).

    Прогноз и ставки

    На победу Молдавии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 9,40, на ничью — 4,50, а на победу Турции — 1,42.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 2 с коэффициентом 1,74 0

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    Молдавия — Турция. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 10 сентября 2019 года. Прогноз на Молдавия — Турция. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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