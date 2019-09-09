Северная Ирландия — Германия. Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 9 сентября 2019 года

Северная Ирландия
Для многих кажется неожиданностью, что эта команда является безоговорочным лидером Группы С. Правда, здесь все выглядит очень запутанно, так как сборные провели разное количество матчей.
«Зелено-белая армия», к примеру, сыграла 4 поединка. Во всех встречах Северная Ирландия только побеждала.
В первом туре подопечные Майкла О'Нила в Белфасте взяли верх над Эстонией (2:0). Следующий домашний матч команда также провела удачно, справившись с Белоруссией (2:1).
Затем ирландцы еще раз обыграли Эстонию на выезде (1:2), а чуть позже с минимальным преимуществом победили белорусов (0:1).
Германия
За четыре тура квалификации Бундестим заработала 9 очков и заняла вторую строчку в таблице. Разница забитых и пропущенных — 15:6.
Подопечные Лева на данный момент демонстрируют лучший в группе показатель атаки благодаря 4 туру отборочного цикла, в котором немцы на своем поле растоптали Эстонию (8:0).
До этого «немецкая машина» одолела нидерландцев (2:3), а также победила Белоруссию (0:2).
В рамках 5 тура квалификации Германия в Гамбурге встретилась с голландцами и уступила гостям (2:4).
Прогноз
На победу Северной Ирландии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 9,40, на ничью — 5,50, а на победу Германии — 1,33.
Наш прогноз на матч — победа Северной Ирландии с форой +2 с коэффициентом 1,51. 0