Северная Ирландия — Германия. Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 9 сентября 2019 года

В шестом туре квалификационного раунда Чемпионата Европы Северная Ирландия на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте будет принимать Германию. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Северная Ирландия — Германия.

Северная Ирландия

Для многих кажется неожиданностью, что эта команда является безоговорочным лидером Группы С. Правда, здесь все выглядит очень запутанно, так как сборные провели разное количество матчей.

«Зелено-белая армия», к примеру, сыграла 4 поединка. Во всех встречах Северная Ирландия только побеждала.

В первом туре подопечные Майкла О'Нила в Белфасте взяли верх над Эстонией (2:0). Следующий домашний матч команда также провела удачно, справившись с Белоруссией (2:1).

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Затем ирландцы еще раз обыграли Эстонию на выезде (1:2), а чуть позже с минимальным преимуществом победили белорусов (0:1).

Германия

За четыре тура квалификации Бундестим заработала 9 очков и заняла вторую строчку в таблице. Разница забитых и пропущенных — 15:6.

Подопечные Лева на данный момент демонстрируют лучший в группе показатель атаки благодаря 4 туру отборочного цикла, в котором немцы на своем поле растоптали Эстонию (8:0).

До этого «немецкая машина» одолела нидерландцев (2:3), а также победила Белоруссию (0:2).

В рамках 5 тура квалификации Германия в Гамбурге встретилась с голландцами и уступила гостям (2:4).

Прогноз

На победу Северной Ирландии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 9,40, на ничью — 5,50, а на победу Германии — 1,33.

Наш прогноз на матч — победа Северной Ирландии с форой +2 с коэффициентом 1,51. 0