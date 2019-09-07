Литва — Украина. Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч квалификации Евро-2020 7 сентября 2019 года

В рамках пятого тура отборочного этапа на Евро-2020 в группе В встретятся сборные Литвы и Украины. Встреча пройдет в Вильнюсе. Начало матча — в 19.00 мск. Прогноз на Литва — Украина.

Сборная Литвы

Сборная Литвы не знает, что такое победы уже больше года. В предыдущий раз литовцы побеждали еще в товарищеском матче против Армении 27 марта 2018 года (1:0).

После этого команда потерпела восемь подряд поражений в 2018 году, в феврале сменила тренера (на этот пост пришел Вальдас Урбонас) и в четырех матчах 2019 года дважды сумела сыграть вничью. Один из ничейных результатов пришелся на товарищеский матч против Азербайджана в марте (0:0).

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Что касается результатов сборной Литвы в отборе на Евро-2020, то сперва прибалтийцы проиграли Люксембургу (1:2), затем уже дома сумели сыграть с люксембургской сборной вничью (1:1), после чего были разгромлены Сербией (1:4).

В итоге у сборной Литвы пока только 1 набранное очко и последняя пятая позиция в турнирной таблице.

Сборная Украины

Сборная Украины в предыдущий раз проигрывала еще в ноябре прошлого года. Подопечные Андрея Шевченко в Лиге наций уступили Словакии (1:4), но к тому моменту уже гарантировали себе первое место в группе.

После этого украинцы провели пять матчей без поражений, причем четыре из них пришлись на квалификацию Евро-2020. В прошлом году в товарищеском матче они сыграли вничью с Турцией (0:0).

В отборочном цикле на Евро-2020 Украина стартовала с выездной ничьей против главного фаворита группы сборной Португалии (0:0), затем благодаря автоголу на последних минутах вырвала победу у Люксембурга (2:1). В третьем туре украинцам удалось разгромить своего прямого конкурента сборную Сербии (5:0), а затем еще раз обыграть Люксембург (1:0).

Набрав 10 очков в четырех играх, «желто-синие» уверенно занимают первое место в группе В.

Прогноз

На победу литовской сборной букмекеры дают коэффициент 12,00, на ничейный исход можно ставить с коэффициентом 5,10, а на успех украинцев — 1,33.

Сборная Украины в текущей отборочной кампании демонстрирует довольно уверенный футбол и должна делать еще один шаг на пути к выходу в финальную часть Евро-2020. Тем более, в спаренных матчах в этом отборочном цикле Украина демонстрирует и более яркий футбол, и более уверенный результат именно в первых играх.

Наш прогноз на этот матч — Украина победит и не пропустит с коэффициентом 1,72. 0