ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Радамель ФалькаоФалькао и не только. «Галатасарай» собрал очень крепкий состав Жоау ФеликсЧемпионский вид. «Атлетико» готов побороться за титул
  • 00:41
    • Марадона возглавил аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима»
  • 00:11
    • Финляндия взяла верх над Грецией, Босния разгромила Гибралтар
  • 23:56
    • Швейцария упустила победу над Ирландией, Дания разгромила Гибралтар
  • 23:42
    • Сборная Испании в меньшинстве удержала победу над Румынией
  • 23:34
    • У Месси есть право разорвать контракт с «Барселоной»
  • 21:21
    • «Ак Барс» на выезде победил «Йокерит»
  • 20:59
    • Сборная Италии обыграла Армению, Белотти оформил дубль
    Все новости спорта

    Украина не потеряет очки в Литве

    Литва — Украина. Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч квалификации Евро-2020 7 сентября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Украины Прогнозы на футбол Украины
    Прогноз на Литва — Украина
    Евгений Коноплянка
    В рамках пятого тура отборочного этапа на Евро-2020 в группе В встретятся сборные Литвы и Украины. Встреча пройдет в Вильнюсе. Начало матча — в 19.00 мск. Прогноз на Литва — Украина.
    ×
    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа B 07 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 10.50
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 1.32
  • Играть!
    •

    Сборная Литвы

    Сборная Литвы не знает, что такое победы уже больше года. В предыдущий раз литовцы побеждали еще в товарищеском матче против Армении 27 марта 2018 года (1:0).

    После этого команда потерпела восемь подряд поражений в 2018 году, в феврале сменила тренера (на этот пост пришел Вальдас Урбонас) и в четырех матчах 2019 года дважды сумела сыграть вничью. Один из ничейных результатов пришелся на товарищеский матч против Азербайджана в марте (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    Что касается результатов сборной Литвы в отборе на Евро-2020, то сперва прибалтийцы проиграли Люксембургу (1:2), затем уже дома сумели сыграть с люксембургской сборной вничью (1:1), после чего были разгромлены Сербией (1:4).

    В итоге у сборной Литвы пока только 1 набранное очко и последняя пятая позиция в турнирной таблице.

    Сборная Украины

    Сборная Украины в предыдущий раз проигрывала еще в ноябре прошлого года. Подопечные Андрея Шевченко в Лиге наций уступили Словакии (1:4), но к тому моменту уже гарантировали себе первое место в группе.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEИгратьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    После этого украинцы провели пять матчей без поражений, причем четыре из них пришлись на квалификацию Евро-2020. В прошлом году в товарищеском матче они сыграли вничью с Турцией (0:0).

    В отборочном цикле на Евро-2020 Украина стартовала с выездной ничьей против главного фаворита группы сборной Португалии (0:0), затем благодаря автоголу на последних минутах вырвала победу у Люксембурга (2:1). В третьем туре украинцам удалось разгромить своего прямого конкурента сборную Сербии (5:0), а затем еще раз обыграть Люксембург (1:0).

  • Неймар остался в ПСЖ. Кто выиграл, а кто проиграл?
  • Рассматриваем победителей и проигравших из-за несостоявшегося трансфера бразильца
  • 04/09/2019

    • Набрав 10 очков в четырех играх, «желто-синие» уверенно занимают первое место в группе В.

    Прогноз

    На победу литовской сборной букмекеры дают коэффициент 12,00, на ничейный исход можно ставить с коэффициентом 5,10, а на успех украинцев — 1,33.

    Сборная Украины в текущей отборочной кампании демонстрирует довольно уверенный футбол и должна делать еще один шаг на пути к выходу в финальную часть Евро-2020. Тем более, в спаренных матчах в этом отборочном цикле Украина демонстрирует и более яркий футбол, и более уверенный результат именно в первых играх.

    Наш прогноз на этот матч — Украина победит и не пропустит с коэффициентом 1,72. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Витязь
  • Сегодня в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Сегодня в 17:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Сегодня в 19:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч ЦСКА — Нефтехимик
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Авангард — Северсталь
  • Сегодня в 19:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Сегодня в 19:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Шотландия — Россия
  • Сегодня в 21:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Германия — Нидерланды
  • Сегодня в 21:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Словакия — Хорватия
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Эстония — Белоруссия
  • Сегодня в 21:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Словения — Польша
  • Сегодня в 21:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Сан-Марино — Бельгия
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Австрия — Латвия
  • Сегодня в 21:45
    •  4.75
  • Прогноз на матч Кипр — Казахстан
  • Сегодня в 21:45
    •  1.51
  • Прогноз на матч Уэльс — Азербайджан
  • Сегодня в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жоау Феликс
  • Чемпионский вид. «Атлетико» готов побороться за титул
    • 22:36 04/09/2019     Зидан пока не изменил «Реал» к лучшему
  • «Реал» лишен слишком многого для успеха
    • 23:39 02/09/2019     «МЮ» снова не выиграл
  • «Манчестер Юнайтед» ужасно далек от борьбы за титул
    • 03:58 01/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Литва — Украина. Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч квалификации Евро-2020 7 сентября 2019 года. Прогноз на Литва — Украина. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
    Тоже интересно
    Неймар Футбол Неймар остался в ПСЖ. Кто выиграл, а кто проиграл?Рассматриваем победителей и проигравших из-за несостоявшегося трансфера бразильца 04/09/2019 в 14:050
  • 16:37
    • Маркизио может перейти в «Монако»
  • 16:28
    • Черчесов: В матче с Шотландией выйдут те, кто будет делать результат
  • 16:08
    • Названы 55 претендентов на попадание в сборную года ФИФА
    Погба пока что остается в «МЮ» Футбол Топ-7 неразрешенных трансферных вопросов летаЧто топ-клубам Европы не удалось минувшим летом? 04/09/2019 в 03:280
  • Экспресс дня

  • Фавориты разберутся с аутсайдерами
  • 4.63
    •
  • 00:57
    • Сборная Черногории обыграла команду Венгрии
  • 00:30
    • Израиль и Македония сыграли вничью в матче отбора Евро-2020
  • 23:17
    • Квартальнов: Рейдеборн вытащил «Ак Барс» в нужный момент
    Антуан Гризманн Футбол Гризманн и остальные. Кто порвал трансферный рынокСамые громкие сделки минувшего лета 03/09/2019 в 20:550
  • 15:44
    • Дзюба: Шотландия — очень крепкая команда
  • 14:44
    • «Ювентус» хочет бесплатно подписать трех игроков «МЮ»
  • 14:17
    • Манджукич может перейти в клуб из Катара
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие