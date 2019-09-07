Франция — Албания. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 7 сентября 2019 года

В пятом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Франции на «Стад де Франс» будет принимать Албанию. Начало встречи — в 21:45 мск Прогноз на Франция — Албания.

Франция

Французы выиграли ЧМ-2018, не потерпев поражений, но в Лиге Наций «трехцветные» были менее удачливы.

В компании с командами Голландии (2:1, 0:2) и Германии (2:1, 0:0) они заняли только второе место и не пробились в финальную часть турнира.

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Также Франция в 2018 успела сыграть две товарищеские игры, где расписала мировую с Исландией (2:2) и одолела Уругвай (1:0).

Отбор Евро-2020 французы начали с крупной гостевой победы над Молдавией со счетом 1:4. В марте же была разгромлена на своем поле и Исландия (4:0).

В июне Франции победила в товарищеском матче с Боливией (2:0), а в выездных отборочных матчах уступила Турции (0:2) и крупно обыграла Андорру (4:0).

В группе Н сборная Франции после 4-х туров лидирует с 9 очками, но обгоняет Турцию и Исландию лишь по дополнительным параметрам.

Албания

В Лиге Наций Албания заняла третье место в группе с Израилем (1:0 дома и 0:2 в гостях) и Шотландией (0:2 в гостях и 0:4 дома), а в общем зачете среди третьих сборных Албания стала второй.

Также осенью 2018 г. албанцы провели домашние контрольные матчи с Иорданией (0:0) и Уэльсом (1:0).

В первом туре отбора Евро-2020 подопечные Эдоардо Рейи дома проиграли Турции (0:2). Затем «Горные орлы» отправились в гости к Андорре, которую победили со счетом 3:0.

В июне сборная Албании в отборе Евро-2020 проиграла на выезде Исландии (0:1) и победила дома Молдавию (2:0).

В группе Н албанская команда с 6 очками идет на 4-м месте, у идущей пятой Молдавии 3 очка, замыкает таблицу Андорра (0).

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В финальном раунде ЧЕ-2016 албанцы уступили французам со счетом 0:2. В товарищеских матчах Албания победила в 2015 дома — 1:0, а в 2014 — сыграла вничью 1:1 на выезде.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают полное преимущество хозяевам: победа Франции — 1.10, победа Албании — 28, ничья — 9,00.

Можно прогнозировать, что французы на своем поле не повторят турецкой осечки и одержат победу.

Албанцы в последних матчах если и проигрывали, то не слишком крупно, так что разгрома ждать не стоит. Интересны варианты ТМ 3,5 за 1.65 и «обе забьют — нет» за 1,40. 0