Босния и Герцеговина — Лихтенштейн. Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 5 сентября 2019 года

В пятом туре квалификационного раунда Чемпионата Европы Босния и Герцеговина на арене «Билино Поле» будет принимать Лихтенштейн. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Босния и Герцеговина — Лихтенштейн.

Босния и Герцеговина

Перед стартом отборочных матчей казалось, что боснийцы с итальянцами будут бороться за первое место в Группе J, но на деле мы видим, как команда Роберта Просинечки теряет очки там, где этого быть не должно. Из-за чего она довольствуется лишь 5 строчкой в таблице с 4 очками в активе.

Началось для «драконов» на пути к Евро-2020 все хорошо, сине-желтые победили Армению (2:0). После этого Босния и Герцеговина неожиданно дома оступилась в матче с Грецией (2:2).

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Следующая встреча в Тампере против Финляндии оказалась и вовсе провальной. Гости уступили финнам (2:0). Ну а в четвертом туре «золотые лилии» проиграли команде Италии (2:1).

Лихтенштейн

Эта национальная команда так и не набрала ни одного балла за четыре тура. Все свои матчи подопечные Хельги Кольвидссона проиграли, ни разу не забив в ворота каждого из соперников, с которыми Лихтенштейн встречался.

Сперва было поражение от сборной Греции (0:2). После этого красно-синие отправились на выезд в Италию. Город Парма не был для княжества радушным, поскольку коллектив Манчини отгрузил оппонентам 6 безответных мячей (6:0).

Проиграла команда и в гостях у Армении (3:0), а последняя встреча в рамках четвертого тура против Финляндии прошла довольно скромно. При 11 ударах в створ ворот гости забили лишь дважды (0:2).

Прогноз

На победу Боснии и Герцеговины в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,03, на ничью — 18,5, а на победу Лихтенштейна — 45,0.

Наш прогноз на матч — тотал первого тайма больше 1,5 с коэффициентом 1,66. 0