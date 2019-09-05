Босния и Герцеговина — Лихтенштейн. Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 5 сентября 2019 года

Босния и Герцеговина
Перед стартом отборочных матчей казалось, что боснийцы с итальянцами будут бороться за первое место в Группе J, но на деле мы видим, как команда Роберта Просинечки теряет очки там, где этого быть не должно. Из-за чего она довольствуется лишь 5 строчкой в таблице с 4 очками в активе.
Началось для «драконов» на пути к Евро-2020 все хорошо, сине-желтые победили Армению (2:0). После этого Босния и Герцеговина неожиданно дома оступилась в матче с Грецией (2:2).
Следующая встреча в Тампере против Финляндии оказалась и вовсе провальной. Гости уступили финнам (2:0). Ну а в четвертом туре «золотые лилии» проиграли команде Италии (2:1).
Лихтенштейн
Эта национальная команда так и не набрала ни одного балла за четыре тура. Все свои матчи подопечные Хельги Кольвидссона проиграли, ни разу не забив в ворота каждого из соперников, с которыми Лихтенштейн встречался.
Сперва было поражение от сборной Греции (0:2). После этого красно-синие отправились на выезд в Италию. Город Парма не был для княжества радушным, поскольку коллектив Манчини отгрузил оппонентам 6 безответных мячей (6:0).
Проиграла команда и в гостях у Армении (3:0), а последняя встреча в рамках четвертого тура против Финляндии прошла довольно скромно. При 11 ударах в створ ворот гости забили лишь дважды (0:2).
Прогноз
На победу Боснии и Герцеговины в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,03, на ничью — 18,5, а на победу Лихтенштейна — 45,0.
Наш прогноз на матч — тотал первого тайма больше 1,5 с коэффициентом 1,66. 0