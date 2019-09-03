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    «Иртыш» и «Томь» выдадут «низовой» поединок?

    «Иртыш» — «Томь». Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч Кубка России 3 сентября 2019 года

    Прогнозы на Кубок России Прогнозы на футбол России Прогнозы на Томь
    Прогноз на «Иртыш» — «Томь»
    Игрок «Томи»
    Во вторник, 3 сентября, в поединке четвертого раунда Кубка России второлиговый омский «Иртыш» дома сыграет с перволиговой «Томью». Начало встречи — 16:00 по мск. Прогноз на «Иртыш» — «Томь».

    «Иртыш»

    Омский коллектив в текущем розыгрыше Кубка России преодолел уже один этап. На предыдущей стадии турнира он выбил барнаульское «Динамо», разгромив соперника на своей территории со счетом 3:0.

    После пяти туров в первенстве второй лиги «зоны Восток», «Иртыш» лидирует с 13 очками, опережая ближайшего преследователя на шесть пунктов.

    В чемпионате клуб из Омска выиграл четыре встречи при одном ничейном результате, забив в этих поединках девять мячей, пропустили всего лиши один гол.

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    • Этот мяч лидер своего дивизиона пропустил как раз в последней игре с «Новосибирском» (1:1).

    «Томь»

    Томичи только на этой стадии начнут свою борьбу в Кубке России. Отметим, что в прошлом сезоне «Томь» закончила выступление в кубковом розыгрыше на первом же сопернике, уступив по пенальти «Динамо» из Барнаула.

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    В первенстве первой российской лиги «сибиряки» после 11 туров разместились на пятом месте в турнирной таблице, имея на своем счету 19 баллов, что на один меньше, чем у четвертого коллектива.

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    На данный момент у команды 2-матчевая серия без побед. Началась она с ничейного результата с «Чертаново» (1:1) в гостях, после чего она проиграла дома «Нефтехимику» (0:1).

    Два года тому назад эти команды играли между собой в Омске на аналогичном раунде Кубка России. И тогда «Томь» разгромила своего оппонента со счетом 4:0.

    Прогноз на «Иртыш» — «Томь»

    Прогнозируем, что поединок лидера ПФЛ своей зоны и команды из верхней части турнирной таблицы ФНЛ не будет отличаться особой результативностью. 0

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    «Иртыш» — «Томь». Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч Кубка России 3 сентября 2019 года. Прогноз на «Иртыш» — «Томь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.51
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