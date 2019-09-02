«Лос-Анджелес» — «Миннесота». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч МЛС 02 сентября 2019 года

«Лос-Анджелес»
Ничейным результатом в прошлом матче с
В этом отрезке дружина
В этом розыгрыше регулярки МЛС ФК «Лос-Анджелес» терял очки только в двух встречах из 13 (11 побед и две ничьи), разница забитых и пропущенных — 41:15.
«Миннесота»
«Гагары» в той же конференции идет на пятой позиции, набрав в 27 поединках 42 очка, что на 20 меньше, чем у их предстоящего соперника.
После победы над
Начали эту серию они с ничейного результата с
Выездные игры в текущем чемпионате МЛС «Миннесота» проводит не особо удачно, выиграв в четырех из 13 матчей, раз сыграла вничью и восемь встреч проиграла, разница мячей — 21:27.
В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними победами. «Лос-Анджелес» дома выиграл со счетом 2:0, а в гостях крупно уступил — 1:5.
Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Миннесота»
В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ФК «Лос-Анджелес» — 1.37, победа «Миннесоты» — 7.60, ничья — 5.40.
Лидер регулярного чемпионата, по всей видимости, выиграет эту игру, но, скорее всего, не сможет сделать это «всухую». Предлагает поставить — ФК «Лос-Анджелес» выиграет и обе забьют. 0