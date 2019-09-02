«Лос-Анджелес» — «Миннесота». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч МЛС 02 сентября 2019 года

ФК «Лос-Анджелес» в очередном туре регулярного чемпионата МЛС на своем поле примет «Миннесоту». Начало встречи — 05:30 по Москве. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Миннесота».

«Лос-Анджелес»

ФК «Лос-Анджелес» после 27 туров регулярного сезона МЛС лидирует в Западной конференции, имея на своем счету 62 балла и опережает ближайшего преследователя на 19 пунктов.

Ничейным результатом в прошлом матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:3), «черно-золотистые» т.с. прервав свою 5-матчевую победную серию.

В этом отрезке дружина Боба Брэдли поочередно одолела «Атланта Юнайтед» (4:3), «Нью Ингланд Революшин» (2:0), «Нью-Йорк РБ» (4:2), «Реал Солт-Лейк» (2:0) и «Сан-Хосе Эртквейкс» (4:0).

В этом розыгрыше регулярки МЛС ФК «Лос-Анджелес» терял очки только в двух встречах из 13 (11 побед и две ничьи), разница забитых и пропущенных — 41:15.

«Миннесота»

«Гагары» в той же конференции идет на пятой позиции, набрав в 27 поединках 42 очка, что на 20 меньше, чем у их предстоящего соперника.

После победы над «Колорада» (1:0) еще в середине августа, затем подопечные Эдриана Хита не могут выиграть в трех последних встречах.

Начали эту серию они с ничейного результата с «Орландо» (1:1), а потом проиграли дважды кряду — «Канзасу» (0:1) в чемпионате и «Атланта Юнайтед» (1:2) в кубковом розыгрыше.

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Выездные игры в текущем чемпионате МЛС «Миннесота» проводит не особо удачно, выиграв в четырех из 13 матчей, раз сыграла вничью и восемь встреч проиграла, разница мячей — 21:27.

В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними победами. «Лос-Анджелес» дома выиграл со счетом 2:0, а в гостях крупно уступил — 1:5.

Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Миннесота»

В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ФК «Лос-Анджелес» — 1.37, победа «Миннесоты» — 7.60, ничья — 5.40.

Лидер регулярного чемпионата, по всей видимости, выиграет эту игру, но, скорее всего, не сможет сделать это «всухую». Предлагает поставить — ФК «Лос-Анджелес» выиграет и обе забьют. 0