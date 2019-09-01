«Кальяри» — «Интер». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Италии 1 сентября 2019 года

«Кальяри»
В ходе предсезонной подготовки красно-синие провели 8 товарищеских встреч. В июле команде противостояли в основном соперники из низших итальянских дивизионов, а вот в августе были оппоненты посерьезнее.
В начале месяца «Островитяне» в один день дважды сыграли с «Фрайбургом». В 1 матче они победили (0:1), а во втором уже немцы взяли верх (4:1).
Затем подопечные Роландо Марана встретились с турецким «Фенербахче», но не смогли выявить сильнейшего (2:2). Ничейным счетом завершился и последний матч предсезонки против «Катании» (1:1).
Официальные игры для «Кальяри» начались с победы в 1/32 финала Кубка Италии над «Кьево» (2:1).
Первый же матч в рамках Серии А «Сардинийцы» на своем поле проиграли клубу «Брешиа» (0:1).
«Интер»
Большая часть подготовки к новому сезону прошла для «Интера» в Международном кубке чемпионов.
Сперва подопечные Антонио Конте с минимальным счетом проиграли МЮ (0:1), а после этого в серии послематчевых пенальти уступили «Ювентусу» (1:1, 4:3).
Затем трижды подряд в этой самой лотерее черно-синие побеждали. 11-метровые удары позволили «Интеру» одолеть ПСЖ (1:1, 5:6), а позже — взять верх над «Тоттенхэмом» (1:1, 3:4).
Финальный матч предсезонки «змеи» таким же образом выиграли у «Валенсии» (1:1, 6:7).
Гонку в чемпионате Италии коллектив из Милана начал с разгрома на «Джузеппе Меацца» «Лечче» (4:0). Новички команды Сенси и Лукаку забили в этой встрече по голу. Еще по разу отличились Брозович и Кандрева.
Прогноз
На победу «Кальяри» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5,30, на ничью — 3,95, а на победу «Интера» — 1,64.
Наш прогноз на матч — победа «Интера» с коэффициентом 1,64. 0