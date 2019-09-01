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    Повторит ли «Интер» успех первого тура?

    «Кальяри» — «Интер». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Италии 1 сентября 2019 года

    Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Кальяри Прогнозы на Интер
    Прогноз на «Кальяри» — «Интер»
    Ромелу Лукаку, «Интер»
    «Кальяри» будет принимать «Интер» во втором туре итальянской Серии А. Игра пройдет на стадионе «Сант-Элия» 1 сентября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Кальяри» — «Интер».
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    Футбол. Италия. Серия А 01 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.30
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.62
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    «Кальяри»

    В ходе предсезонной подготовки красно-синие провели 8 товарищеских встреч. В июле команде противостояли в основном соперники из низших итальянских дивизионов, а вот в августе были оппоненты посерьезнее.

    В начале месяца «Островитяне» в один день дважды сыграли с «Фрайбургом». В 1 матче они победили (0:1), а во втором уже немцы взяли верх (4:1).

    Затем подопечные Роландо Марана встретились с турецким «Фенербахче», но не смогли выявить сильнейшего (2:2). Ничейным счетом завершился и последний матч предсезонки против «Катании» (1:1).

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    Официальные игры для «Кальяри» начались с победы в 1/32 финала Кубка Италии над «Кьево» (2:1).

    Первый же матч в рамках Серии А «Сардинийцы» на своем поле проиграли клубу «Брешиа» (0:1).

    «Интер»

    Большая часть подготовки к новому сезону прошла для «Интера» в Международном кубке чемпионов.

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    • Сперва подопечные Антонио Конте с минимальным счетом проиграли МЮ (0:1), а после этого в серии послематчевых пенальти уступили «Ювентусу» (1:1, 4:3).

    Затем трижды подряд в этой самой лотерее черно-синие побеждали. 11-метровые удары позволили «Интеру» одолеть ПСЖ (1:1, 5:6), а позже — взять верх над «Тоттенхэмом» (1:1, 3:4).

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    Финальный матч предсезонки «змеи» таким же образом выиграли у «Валенсии» (1:1, 6:7).

    Гонку в чемпионате Италии коллектив из Милана начал с разгрома на «Джузеппе Меацца» «Лечче» (4:0). Новички команды Сенси и Лукаку забили в этой встрече по голу. Еще по разу отличились Брозович и Кандрева.

    Прогноз

    На победу «Кальяри» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5,30, на ничью — 3,95, а на победу «Интера» — 1,64.

    Наш прогноз на матч — победа «Интера» с коэффициентом 1,64. 0

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    «Кальяри» — «Интер». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Италии 1 сентября 2019 года. Прогноз на «Кальяри» — «Интер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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