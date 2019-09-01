«Кальяри» — «Интер». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Италии 1 сентября 2019 года

«Кальяри» будет принимать «Интер» во втором туре итальянской Серии А. Игра пройдет на стадионе «Сант-Элия» 1 сентября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Кальяри» — «Интер».

«Кальяри»

В ходе предсезонной подготовки красно-синие провели 8 товарищеских встреч. В июле команде противостояли в основном соперники из низших итальянских дивизионов, а вот в августе были оппоненты посерьезнее.

В начале месяца «Островитяне» в один день дважды сыграли с «Фрайбургом». В 1 матче они победили (0:1), а во втором уже немцы взяли верх (4:1).

Затем подопечные Роландо Марана встретились с турецким «Фенербахче», но не смогли выявить сильнейшего (2:2). Ничейным счетом завершился и последний матч предсезонки против «Катании» (1:1).

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Официальные игры для «Кальяри» начались с победы в 1/32 финала Кубка Италии над «Кьево» (2:1).

Первый же матч в рамках Серии А «Сардинийцы» на своем поле проиграли клубу «Брешиа» (0:1).

«Интер»

Большая часть подготовки к новому сезону прошла для «Интера» в Международном кубке чемпионов.

Сперва подопечные Антонио Конте с минимальным счетом проиграли МЮ (0:1), а после этого в серии послематчевых пенальти уступили «Ювентусу» (1:1, 4:3).

Затем трижды подряд в этой самой лотерее черно-синие побеждали. 11-метровые удары позволили «Интеру» одолеть ПСЖ (1:1, 5:6), а позже — взять верх над «Тоттенхэмом» (1:1, 3:4).

Финальный матч предсезонки «змеи» таким же образом выиграли у «Валенсии» (1:1, 6:7).

Гонку в чемпионате Италии коллектив из Милана начал с разгрома на «Джузеппе Меацца» «Лечче» (4:0). Новички команды Сенси и Лукаку забили в этой встрече по голу. Еще по разу отличились Брозович и Кандрева.

Прогноз

На победу «Кальяри» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5,30, на ничью — 3,95, а на победу «Интера» — 1,64.

Наш прогноз на матч — победа «Интера» с коэффициентом 1,64. 0