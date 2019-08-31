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    «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч АПЛ 31 августа 2019 года

    Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Саутгемптон Прогнозы на Манчестер Юнайтед
    Прогноз на «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»
    Давид де Хеа
    «Саутгемптон» будет принимать «Манчестер Юнайтед» в четвертом туре английской Премьер-лиги. Игра пройдет на стадионе «Сент-Мэрис» 31 августа. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 31 Августа 2019 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 14:30 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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    «Саутгемптон»

    За 3 тура английской Премьер-лиги «святые» заработали лишь 3 очка и находятся на 18 месте в турнирной таблице.

    Первая игра сезона оказалась для «Саутгемптона» крайне неприятной. Отправившись на выезд на «Терф Мур», подопечные Ральфа Хазенхюттля проиграли «Бернли» (3:0).

    Во 2 туре на своем поле команда вынуждена была противостоять «Ливерпулю». Но в матче с «мерсисайдцами» ребята также потерпели неудачу (1:2), хоть и имели шансы на то, чтобы заработать 1 очко.

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    Последняя встреча в рамках АПЛ с «Брайтоном» была для «святых» более удачной. «Саутгемптон» на выезде переиграл соперников (0:2), завоевав первые баллы в сезоне.

    Перед 4 туром Премьер-лиги коллектив Хазенхюттля выступал в Кубке Лиги, где минимально победил «Фулхэм» (0:1)

    «Манчестер Юнайтед»

    Подопечные Сульшера стартовали в английском первенстве с разгромной победы над «Челси» на «Олд Траффорд» (4:0).

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  • 25/08/2019

    • А во втором туре АПЛ «красные дьяволы» в очередной раз потеряли очки в противостоянии с «Вулверхэмптоном». В выездной встрече с «волками» «Юнайтед» сыграл вничью (1:1).

    В следующем матче на своем поле команда неожиданно проиграла «Кристал Пэласу» (1:2).

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    После 3 сыгранных туров «Манчестер» находится на 5 месте в турнирной таблице АПЛ с четырьмя набранными очками. В их активе 6 забитых голов и 3 пропущенных.

    Прогноз

    На победу «Саутгемптона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,60, на ничью — 3,40, а на победу «Манчестер Юнайтед» — 2,08.

    Наш прогноз на матч — «Манчестер Юнайтед» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,59. 0

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    «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч АПЛ 31 августа 2019 года. Прогноз на «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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