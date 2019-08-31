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    Увезет ли «Герта» очки из Гельзенкирхена?

    «Шальке 04» — «Герта». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Бундеслиги 31 августа 2019 года

    Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Шальке 04 Прогнозы на Герту
    Прогноз на «Шальке 04» — «Герта»
    Бастиан Очипка, «Байер»
    В третьем туре немецкой Бундеслиги «Шальке 04» будет принимать «Герту». Игра пройдет на «Фельтинс-Арене» 31 августа. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Шальке 04» — «Герта».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 31 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.10
  • X
  • 3.30
  • 2
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    «Шальке 04»

    Клуб из Гельзенкирхена провел 8 контрольных встреч в рамках предсезонки, среди которых был и унизительный разгром любительской команды «Боттроп» (1:20). Но, выступая против соперников посерьезнее, «Шальке 04» далеко не всегда побеждал.

    К примеру, «горняки» проиграли «Норвичу» (1:2), уступили «Болонье» (2:3), сыграли вничью с «Ваттеншайдом» (2:2) и «Твенте» (1:1).

    Август начался для «королевских синих» победами в предсезонке над «Аланияспором» (2:0), и «Вильярреалом» (3:1).

    В 1/32 Кубка Германии команда одолела «Дрохтерзен/Ассель» (0:5).

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    В 1 туре Бундеслиги подопечные Давида Вагнера разошлись миром с «Боруссией Менхенгладбах» (0:0), а после этого на своем поле «Шальке 04» уступил «Баварии» (0:3).

    «Герта»

    Победив в начале августа в последнем матче предсезонки «Кристал Пэлас» (0:4), клуб из Берлина встретился с «Айхштетом» в 1/32 финала Кубка Германии. Бело-голубые легко расправились с представителем Региональной лиги (1:5).

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    • А в первом туре чемпионата подопечные Паля Дардаи сотворили сенсацию, сыграв вничью в Мюнхене с «Баварией» (2:2).

    В следующем матче в Бундеслиге команда на «Олимпийском» в равной битве умудрилась пропустить 3 безответных гола от «Вольфсбурга» (0:3).

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    С разницей забитых и пропущенных — 2:5 и одним баллом в активе «Герта» расположилась на 11 месте в турнирной таблице Бундеслиги.

    Прогноз

    На победу «Шальке 04 в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,10, на ничью — 3,50, а на победу "Герты" — 3,45.

    Наш прогноз на матч — победа "Герты" или ничья с коэффициентом 1,73. 0

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    «Шальке 04» — «Герта». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Бундеслиги 31 августа 2019 года. Прогноз на «Шальке 04» — «Герта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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