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    Справится ли «Ньюкасл» с обороной «Уотфорда»?

    «Ньюкасл» — «Уотфорд». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч АПЛ 31 августа 2019 года

    Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Ньюкасл Прогнозы на Уотфорд
    Прогноз на «Ньюкасл» — «Уотфорд»
    Стив Брюс
    «Ньюкасл» будет принимать «Уотфорд» в четвертом туре английской Премьер-лиги. Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» 31 августа. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Уотфорд».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 31 Августа 2019 года
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    «Ньюкасл»

    На старте чемпионата Англии подопечным Стива Брюса достаются в соперники непростые команды, в результате чего «сороки» за 3 тура заработали всего 3 очка и расположились на 19 месте в турнирной таблице АПЛ.

    Начался сезон в АПЛ для «Ньюкасла» домашним матчем против лондонского «Арсенала». Хозяева аж до 58 минуты сдерживали «канониров», но пропустив гол от Обамеянга, «горожане» ничем не смогли ответить гостям (0:1).

    Во втором туре черно-белые на «Карроу Роуд» встречались с «Норвичем». В этой игре «Ньюкасл» уступил «канарейкам» (3:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    А следующий выездной матч оказался для команды очень удачным. Неожиданно «сороки» переиграли «Тоттенхэм» (0:1) и занесли себе в актив первую победу в сезоне.

    В 1/32 финала Кубка лиги коллектив Брюса сразился с «Лестером» за путевку в 1/16 финала. «Ньюкасл» в серии пенальти уступил «лисам» и вылетел из турнира (1:1, 2:4).

    «Уотфорд»

    На данный момент «Уотфорд» остается единственной командой в Премьер-лиге, которая так и не набрала очков за три тура чемпионата. С 0 баллов и разницей забитых и пропущенных голов 1:7 «шершни» находятся на последнем месте в таблице.

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    • Сезон для подопечных Скотт Даксбери начался с домашней встречи с «Брайтоном», которую «желтая армия» проиграла (0:3).

    Во втором туре команда отправилась в Ливерпуль, где на «Гудисон Парк» минимально уступила «Эвертону» (1:0).

    В следующем матче чемпионата «Уотфорд» на «Викаридж Роуд» принимал «Вест Хэм». Хозяева не справились с «молотобойцами» проиграв 1:3.

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    27 августа в рамках 1/32 финала Кубка лиги «шершни» на своем поле без проблем разобрались с «Ковентри Сити». Представители Первой лиги уступили хозяевам со счетом 3:0.

    Прогноз

    На победу «Ньюкасла» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,60, на ничью — 3,30, а на победу «Уотфорда» — 2,90.

    Наш прогноз на матч — «Ньюкасл» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,81. 0

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    «Ньюкасл» — «Уотфорд». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч АПЛ 31 августа 2019 года. Прогноз на «Ньюкасл» — «Уотфорд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
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