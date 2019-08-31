«Ньюкасл» — «Уотфорд». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч АПЛ 31 августа 2019 года

«Ньюкасл»
На старте чемпионата Англии подопечным Стива Брюса достаются в соперники непростые команды, в результате чего «сороки» за 3 тура заработали всего 3 очка и расположились на 19 месте в турнирной таблице АПЛ.
Начался сезон в АПЛ для «Ньюкасла» домашним матчем против лондонского «Арсенала». Хозяева аж до 58 минуты сдерживали «канониров», но пропустив гол от Обамеянга, «горожане» ничем не смогли ответить гостям (0:1).
Во втором туре черно-белые на «Карроу Роуд» встречались с «Норвичем». В этой игре «Ньюкасл» уступил «канарейкам» (3:1).
А следующий выездной матч оказался для команды очень удачным. Неожиданно «сороки» переиграли «Тоттенхэм» (0:1) и занесли себе в актив первую победу в сезоне.
В 1/32 финала Кубка лиги коллектив Брюса сразился с «Лестером» за путевку в 1/16 финала. «Ньюкасл» в серии пенальти уступил «лисам» и вылетел из турнира (1:1, 2:4).
«Уотфорд»
На данный момент «Уотфорд» остается единственной командой в Премьер-лиге, которая так и не набрала очков за три тура чемпионата. С 0 баллов и разницей забитых и пропущенных голов 1:7 «шершни» находятся на последнем месте в таблице.
Сезон для подопечных Скотт Даксбери начался с домашней встречи с «Брайтоном», которую «желтая армия» проиграла (0:3).
Во втором туре команда отправилась в Ливерпуль, где на «Гудисон Парк» минимально уступила «Эвертону» (1:0).
В следующем матче чемпионата «Уотфорд» на «Викаридж Роуд» принимал «Вест Хэм». Хозяева не справились с «молотобойцами» проиграв 1:3.
27 августа в рамках 1/32 финала Кубка лиги «шершни» на своем поле без проблем разобрались с «Ковентри Сити». Представители Первой лиги уступили хозяевам со счетом 3:0.
Прогноз
На победу «Ньюкасла» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,60, на ничью — 3,30, а на победу «Уотфорда» — 2,90.
Наш прогноз на матч — «Ньюкасл» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,81. 0