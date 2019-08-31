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    «Ювентус» столкнется с ожесточенным сопротивлением бывшей команды Сарри

    «Ювентус» — «Наполи». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч Серии А 31 августа 2019 года

    Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Ювентус Прогнозы на Наполи
    Прогноз на «Ювентус» — «Наполи»
    Маурицио Сарри
    В субботу, 31 августа, «Ювентус» будет на своем поле принимать «Наполи» в рамках второго тура итальянской Серии А. Начало матча — в 21:45 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Наполи».
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    Футбол. Италия. Серия А 31 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Ювентус»

    «Ювентус» вступил в новый сезон с новым главным тренером — Маурицио Сарри, а также целой группой новых игроков: Де Лигт, Рэмзи, Рабьо.

    Первый матч в предсезонке, который пришелся на Международный кубок чемпионов, черно-белые проиграли английскому «Тоттенхэму» (2:3), который также проводил свой первый предсезонный матч.

    В следующем поединке «Старая Синьора» встретилась на турнире со своим приниципиальным соперником «Интером». Победу в серии пенальти одержали «бьянконери» после ничьей 1:1 в основное время.

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    За этим последовало поражение на этом же турнире от «Атлетико» (1:2). Накануне старта сезона «бьянконери» победили в товарищеской встрече «Триестину» (1:0).

    В первом туре «Юве» гостил у «Пармы». Туринцы владели преимуществом, атаковали и забили единственный мяч усилиями Джорджо Кьеллини. Криштиану Роналду в этот раз «промолчал».

    Недавно Сарри временно передал обязанности руководства командой помощникам, так как подхватил пневмонию. Его возвращение ожидается именно в игре с неаполитанцами.

    «Наполи»

    Неполитанцы финишировали в прошлом чемпионате Италии на втором месте и дошли до четвертьфинала Лиги Европы, где дважды проиграли лондонскому «Арсеналу» — 0:1 и 0:2.

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  • 28/08/2019

    • В межсезонье Карло Анчелотти и клубу в целом удалось сохранить лидеров, а также подписать защитника «Ромы» Костаса Маноласа. Основную обойму итальянский специалист использовал в победных матчах с «Ливерпулем» (0:3) и «Марселем» (1:0). Но эти футболисты дважды уступили «Барселоне» (2:1 и 0:4).

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    В первом туре игра неполитанцев получилась феерической. На выезде «партенопеи» одолели «Фиорентину» со счетом 4:3. Хозяева первыми вышли вперед, однако Мертенс сравнял счет, а затем Инсинье оформил дубль и вывел «Наполи» вперед. Четвертый мяч в составе гостей на свой счет записал Кальехон.

    По слухам, клуб может этим летом подписать Мауро Икарди из «Интера», но переход бомбардира пока не состоялся.

    Прогноз

    На победу «Ювентуса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.95, на ничью — 3.50, а на победу «Наполи» — 4.20.

    Сарри столкнется с командой, в которой ему удалось сделать себе имя. Это только начало сезона, поэтому говорить о явном преимуществе «Юве» не приходится. Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют за 1.91. 0

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    «Ювентус» — «Наполи». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч Серии А 31 августа 2019 года. Прогноз на «Ювентус» — «Наполи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91
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