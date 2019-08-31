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    «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч АПЛ 31 августа 2019 года

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    Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла»
    В предыдущем туре «Кристал Пэлас» выиграл у «МЮ»
    «Кристал Пэлас» будет принимать «Астон Виллу» в четвертом туре английской Премьер-лиги. Игра пройдет на стадионе «Селхерст Парк» 31 августа. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 31 Августа 2019 года
    Кристал Пэлас
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    •  Кристал Пэлас 17:00 Астон Вилла Астон Вилла
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    «Кристал Пэлас»

    С четырьмя заработанными баллами в активе команда Роя Ходжсона комфортно расположилась в середине турнирной таблицы на 10 строчке.

    За три тура «орлы» сумели лишь дважды забить, при этом столько же лондонцы и пропустили.

    Сезон в Англии для «стекольщиков» начался с ничейного результата в домашнем матче против «Эвертона» (0:0). Несмотря на преимущество гостей во владении мячом и по ударам, «Кристал Пэлас» сумел выстоять и взять 1 очко.

    Во 2 встрече в рамках АПЛ коллектив Ходжсона уступил на выезде «Шеффилду Юнайтед» (1:0), а в следующем туре Премьер-Лиги команда переиграла в гостях «Манчестер Юнайтед» (1:2).

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    Во вторник «орлы» в Кубке Лиги неожиданно вылетели из турнира, потерпев поражение от «Колчестера Юнайтед», уступив клубу со Второй лиги в серии послематчевых пенальти (0:0, 4:5).

    «Астон Вилла»

    Коллектив Дина Смита забивал в каждой игре чемпионата в этом сезоне, однако, из-за явных проблем в обороне и 5 пропущенных мячей команда довольствуется лишь 16 строчкой в турнирной таблице АПЛ.

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    • В 1 туре Премьер-лиги «львы» в Лондоне встречались с «Тоттенхэмом». Открыв счет 9 минуте, гости не пропускали аж до 73, тогда равенство установил Ндомбеле. Затем дубль Кейна позволил «шпорам» одержать победу, оставив «Астон Виллу» ни с чем (3:1).

    Второй тур АПЛ для команды также завершился поражением. На «Вилла Парк» подопечные Смита проиграли «Борнмуту» (1:2). Но в следующем матче на своем поле «львы» одолели «Эвертон» (2:0).

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    В Кубке Лиги «Астон Вилла» встретилась с клубом «Крю». В этой игре коллектив из Бирмингема разгромил хозяев (1:6).

    Прогноз

    На победу «Кристал Пэлас» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,21, на ничью — 3,30, а на победу «Астон Виллы» — 3,35.

    Наш прогноз на матч — обе команды забьют с коэффициентом 1,72. 0

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    «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч АПЛ 31 августа 2019 года. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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