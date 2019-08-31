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    Как крупно выиграет «Бавария»?

    «Бавария» — «Майнц». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч Бундеслиги 31 августа 2019 года

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    Прогноз на «Бавария» — «Майнц»
    «Бавария» пока что выиграла лишь раз в Бундеслиге
    В субботу, 31 августа, в третьем туре немецкого чемпионата «Бавария» на стадионе «Альянц Арена» примет «Майнц». Игра начнется в 16:30 по Москве. Прогноз на «Бавария» — «Майнц».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 31 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Бавария»

    В межсезонье «Бавария» принимала участие в традиционном Международном кубке чемпионов. В трех матчах мюнхенцы одержали две победы.

    После поражения от «Арсенала» (1:2) команда обыграла «Реал» (3:1) и «Милан» (1:0).

    Для чемпиона и обладателя Кубка Германии новый сезон начался матчем за Суперкубок страны. Подопечные Нико Ковача в первой официальной игре сезона проиграли «Боруссии» Дортмунд со счетом 0:2.

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  • Вчера

    • «Ротен» не удалось стартовать с победы в новом сезоне Бундеслиги, хотя это был домашний поединок против «Герты» (2:2), и только во 2-м туре был обыгран «Шальке» (3:0).

    «Майнц»

    На начальном этапе предсезонного пути подопечные Сандро Шварца разгромили «Эйсбакталь» (9:0), затем прошлись по «Гонзенхайму» (8:0).

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    После этого «Майнц» переключился на более серьезных оппонентов. Немцы обыграли «Райо Вальекано» (2:0), однако, позже последовало два поражения от «Регенсбурга» (1:2) и «Севильи» (0:5).

    В конце июля команда сумела победить «Эвертон» (3:1), а также дважды минимально обыграть «Мец» (0:1).

    Перед стартом сезона «Майнц» уступил «Кайзерслаутерну» (0:2), а в 1-м туре Бундеслиги — «Фрайбургу» (0:3). Во 2-м туре снова было поражение — от «Гладбаха» (1:3).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,07, тогда как успех гостей оценивается в 34,0, а ничья — в 11,0.

    Рекомендуем ставить на то, что «Бавария» выиграет, и в матче будет забить пять или более голов за 2,2. 0

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    «Бавария» — «Майнц». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч Бундеслиги 31 августа 2019 года. Прогноз на «Бавария» — «Майнц». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20
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