«Бавария» — «Майнц». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч Бундеслиги 31 августа 2019 года

В субботу, 31 августа, в третьем туре немецкого чемпионата «Бавария» на стадионе «Альянц Арена» примет «Майнц». Игра начнется в 16:30 по Москве. Прогноз на «Бавария» — «Майнц».

«Бавария»

В межсезонье «Бавария» принимала участие в традиционном Международном кубке чемпионов. В трех матчах мюнхенцы одержали две победы.

После поражения от «Арсенала» (1:2) команда обыграла «Реал» (3:1) и «Милан» (1:0).

Для чемпиона и обладателя Кубка Германии новый сезон начался матчем за Суперкубок страны. Подопечные Нико Ковача в первой официальной игре сезона проиграли «Боруссии» Дортмунд со счетом 0:2.

«Ротен» не удалось стартовать с победы в новом сезоне Бундеслиги, хотя это был домашний поединок против «Герты» (2:2), и только во 2-м туре был обыгран «Шальке» (3:0).

«Майнц»

На начальном этапе предсезонного пути подопечные Сандро Шварца разгромили «Эйсбакталь» (9:0), затем прошлись по «Гонзенхайму» (8:0).

После этого «Майнц» переключился на более серьезных оппонентов. Немцы обыграли «Райо Вальекано» (2:0), однако, позже последовало два поражения от «Регенсбурга» (1:2) и «Севильи» (0:5).

В конце июля команда сумела победить «Эвертон» (3:1), а также дважды минимально обыграть «Мец» (0:1).

Перед стартом сезона «Майнц» уступил «Кайзерслаутерну» (0:2), а в 1-м туре Бундеслиги — «Фрайбургу» (0:3). Во 2-м туре снова было поражение — от «Гладбаха» (1:3).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,07, тогда как успех гостей оценивается в 34,0, а ничья — в 11,0.

Рекомендуем ставить на то, что «Бавария» выиграет, и в матче будет забить пять или более голов за 2,2. 0