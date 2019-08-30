«Севилья» — «Сельта». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч чемпионата Испании 30 августа 2019 года

«Севилья» будет принимать «Сельту» в третьем туре чемпионата Испании. Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 30 августа. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Севилья» — «Сельта».

«Севилья»

Наряду с мадридским «Атлетико», «Севилья» является командой, которая за 2 тура заработала максимальное количество очков в Примере.

В августе подопечные Юлена Лопетеги провели 4 товарищеских матча. Дважды красно-белые встретились с «Хоффенхаймом» и оба раза взяли верх над немцами. Сперва севильцы обыграли «деревенских» (1:2), а на следующий день разгромили сине-белых (0:4).

Затем «Севилья» проиграла «Гранаде» (1:2), а перед стартом официального сезона Нервионцы расписали мировую с «Эстремадурой» (2:2).

Все прогнозы на футбол

1 тур чемпионата Испании закончился для команды выездной победой над «Эспаньолом» (0:2), а после этого коллектив из Севильи обыграл «Гранаду» (0:1).

«Сельта»

За 2 тура испанской Примеры «небесные» заработали 3 очка и находятся на 12 месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

В 1 официальном матче сезона «Сельта» встречалась с мадридским «Реалом», где, играя в большинстве, уступила «королевскому клубу» (1:3).

24 августа «кельты» на стадионе «Балаидос» принимали «Валенсию». Подопечные Франа Эскрибы победили «летучих мышей» (1:0).

До старта Ла Лиги «Сельта» провела 5 контрольных встреч в рамках предсезонки. Команда обыграла «Луго» (3:0), Лилль (1:0), «Унион Берлин» (0:3). Затем коллектив из Виго уступил «Тенерифе» (0:1) и «Лацио» (1:2).

Прогноз

На победу «Севильи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,53, на ничью — 4,40, а на победу «Сельты» — 5,80.

Наш прогноз на матч — победа «Севильи» с коэффициентом 1,53. 0