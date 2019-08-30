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    Продолжит ли «Севилья» побеждать в Примере?

    «Севилья» — «Сельта». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч чемпионата Испании 30 августа 2019 года

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    Прогноз на «Севилья» — «Сельта»
    Нолито
    «Севилья» будет принимать «Сельту» в третьем туре чемпионата Испании. Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 30 августа. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Севилья» — «Сельта».
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    Футбол. Испания. Примера 30 Августа 2019 года
    Севилья
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    •  Севилья 21:00 Сельта Сельта
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    «Севилья»

    Наряду с мадридским «Атлетико», «Севилья» является командой, которая за 2 тура заработала максимальное количество очков в Примере.

    В августе подопечные Юлена Лопетеги провели 4 товарищеских матча. Дважды красно-белые встретились с «Хоффенхаймом» и оба раза взяли верх над немцами. Сперва севильцы обыграли «деревенских» (1:2), а на следующий день разгромили сине-белых (0:4).

    Затем «Севилья» проиграла «Гранаде» (1:2), а перед стартом официального сезона Нервионцы расписали мировую с «Эстремадурой» (2:2).

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    1 тур чемпионата Испании закончился для команды выездной победой над «Эспаньолом» (0:2), а после этого коллектив из Севильи обыграл «Гранаду» (0:1).

    «Сельта»

    За 2 тура испанской Примеры «небесные» заработали 3 очка и находятся на 12 месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

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    • В 1 официальном матче сезона «Сельта» встречалась с мадридским «Реалом», где, играя в большинстве, уступила «королевскому клубу» (1:3).

    24 августа «кельты» на стадионе «Балаидос» принимали «Валенсию». Подопечные Франа Эскрибы победили «летучих мышей» (1:0).

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    До старта Ла Лиги «Сельта» провела 5 контрольных встреч в рамках предсезонки. Команда обыграла «Луго» (3:0), Лилль (1:0), «Унион Берлин» (0:3). Затем коллектив из Виго уступил «Тенерифе» (0:1) и «Лацио» (1:2).

    Прогноз

    На победу «Севильи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,53, на ничью — 4,40, а на победу «Сельты» — 5,80.

    Наш прогноз на матч — победа «Севильи» с коэффициентом 1,53. 0

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    «Севилья» — «Сельта». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч чемпионата Испании 30 августа 2019 года. Прогноз на «Севилья» — «Сельта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
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