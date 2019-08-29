«Спартак» — «Брага». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы 29 августа 2019 года

В четверг, 29 августа, в рамках ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы, московский «Спартак» на своем поле примет португальскую «Брагу». Начало поединка — в 20:15 мск. Прогноз на «Спартак» — «Брага».

В Лиге Европы «Спартак» стартовал выездным матчем 3-го раунда с швейцарским «Туном» (3:2). Забив два мяча до перерыва, красно-белые позволил сопернику отыграться, но вырвали победу в концовке.

Затем, в рамках 5-го тура чемпионата России «Спартака» на выезде одержал уверенную победу над «Ахматом» (3:1), дважды забив до перерыва.

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В ответном матче с «Туном» красно-белые выглядели менее уверенно, хотя и победили 2:1. «Спартак» быстро пропустил в первом тайме, но после перерыва сумел отыграться и повести.

Затем спартаковцы одержали победу в столичном дерби с ЦСКА (2:1). В первом матче с «Брагой» «Спартак» потерпел первое поражение в сезоне — 0:1.

В последнем матче красно-белые в рамках РПЛ вырвали на последних минутах победу у «Крыльев Советов» (2:1).

«Спартак» с 14 очками идет на 2-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 10-7. Зелимхан Бакаев забил 4 мяча во всех турнирах. В РПЛ 3 мяча на счету Самюэля Жиго.

«Брага»

Португальский клуб в отборе Лиги Европы стартовал с 3-го раунда, на выезде вырвав победу у «Брондбю». Португальцы повели 2:0, дважды пропустили и забили два мяча на последних минутах.

Затем, в рамках португальской высшей лиги «Брага» дома победила «Морейренсе» (3:1). Забив три мяча, подопечные Рикарду Са Пинту не удержали сухой счет, пропустив на последних минутах.

В ответном матче с «Брондбю» португальский клуб на своем поле победил со счетом 3:1, вновь забив три мяча (два до перерыва и один после) и пропустив на последних минутах.

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Затем «Брага» на выезде уступила «Спортингу» (1:2), дважды пропустив до перерыва и отквитав один мяч в середине второго тайма.

В первом матче со «Спартаком» португальцы выглядели уверенно, особенно во втором тайме, в середине которого и забили единственный мяч.

В последнем матче «Брага» на выезде сыграла вничью с «Жил Висенте» (1:1), упустив победу в концовке. В результате, с 4 очками после трех туров подопечные Рикарду Са Пинту идут на 6-м месте. Разница мячей 5-4.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Спартака» — 2.30, победа «Браги» — 2.95, ничья в основное время — 3.45.

Проход «Браги» в групповой этап оценивают с коэффициентом 1.30, за успех «Спартака» дают 3,55.

Красно-белые постараются не осрамиться перед своими болельщиками, а матч в Самаре показал, что у команды есть характер и желание биться до конца. Прогнозируем, что «Спартак» не проиграет дома.

«Спартаку» нужно забивать и он пойдет вперед, чем может воспользоваться «Брага». Интересны варианты ТБ 2,5 за 1.75 и «Обе забьют» за 1,65. 0