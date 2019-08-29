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    Отомстит ли БАТЭ «Астане» на родном стадионе?

    БАТЭ — «Астана». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги Европы 29 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на БАТЭ
    Прогноз на БАТЭ — «Астана»
    Алексей Бага
    29 августа состоится ответный матч в рамках противостояния Лиги Европы между БАТЭ и «Астаной». Поединок пройдет в городе Борисов на одноименном городском стадионе. Начало в 20:00 по мск. По результатам первой встречи хозяева уступают со счетом 0:3. Прогноз на БАТЭ — «Астана».
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 29 Августа 2019 года
    БАТЭ
  • Борисов
    •  БАТЭ 20:00 Астана Астана
    • Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.20
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    БАТЭ

    Вылетев из ЛЧ, БАТЭ встретился в Лиге Европы с непростым соперником — командой «Сараево». Белорусам было непросто, поскольку победа в первом матче была добыта с минимальным отрывом (1:2). Дома «борисовцы» сыграли в нулевую ничью.

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    В чемпионате Белоруссии у команды все отлично. Там она громит соперников налево и направо. К примеру, недавно БАТЭ разгромил «Энергетик» 4:1. После поражения от «Астаны» клуб добыл очередную крупную победу в чемпионате, выиграв у «Славии» Мозырь со счетом 4:0.

    Стоит отметить, что в этом сезоне хозяева провели три домашних встречи в рамках еврокубков и ни разу не потерпели поражения — 2 ничьи и одна победа.

    «Астана»

    «Астана» уверенно идет вот уже 5 матчей кряду. Казахский клуб одержал 5 побед. Серия началась с крупной победы над «Валлеттой» в ЛЕ со счетом 5:1. Следом пошел выигрыш в матче с «Актобе» (2:3).

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    В ответной встрече с «Валлеттой» клуб забил 4 безответных мяча. Как известно, с БАТЭ гости сыграли «всухую», обыграв соперника со счетом 0:3. Последний поединок, который провел коллектив, был в рамках чемпионата Казахстана — победа над «Таразом» со счетом 5:0.

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    • Итого «Астана» не пропускает уже третий матч подряд. В Лиге Европы у команды есть успешная серия, состоящая из 4 побед. Во всех четырех случаях клуб забивал не менее трех раз.

    Прогноз

    БАТЭ придется идти вперед, чтобы отыграть три пропущенных мяча. В прошлый раз казахи больше владели мячом, а вот «борисовцы» чаще били по воротам, но их ударам не хватало точности.

    «Сине-желтые» выиграли 7 из 9 последних матчей дома. Ситуация требует очередной победы. Учитывая последнюю статистику домашних выступлений команды, можно предположить, что она ее все-таки добьется.

    Ставим на БАТЭ с подстраховкой — фора 1 (0) с коэффициентом 1.63. 0

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    БАТЭ — «Астана». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги Европы 29 августа 2019 года. Прогноз на БАТЭ — «Астана». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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