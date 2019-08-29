БАТЭ — «Астана». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги Европы 29 августа 2019 года

БАТЭ
Вылетев из ЛЧ, БАТЭ встретился в Лиге Европы с непростым соперником — командой «Сараево». Белорусам было непросто, поскольку победа в первом матче была добыта с минимальным отрывом (1:2). Дома «борисовцы» сыграли в нулевую ничью.
В чемпионате Белоруссии у команды все отлично. Там она громит соперников налево и направо. К примеру, недавно БАТЭ разгромил «Энергетик» 4:1. После поражения от «Астаны» клуб добыл очередную крупную победу в чемпионате, выиграв у «Славии» Мозырь со счетом 4:0.
Стоит отметить, что в этом сезоне хозяева провели три домашних встречи в рамках еврокубков и ни разу не потерпели поражения — 2 ничьи и одна победа.
«Астана»
«Астана» уверенно идет вот уже 5 матчей кряду. Казахский клуб одержал 5 побед. Серия началась с крупной победы над «Валлеттой» в ЛЕ со счетом 5:1. Следом пошел выигрыш в матче с «Актобе» (2:3).
В ответной встрече с «Валлеттой» клуб забил 4 безответных мяча. Как известно, с БАТЭ гости сыграли «всухую», обыграв соперника со счетом 0:3. Последний поединок, который провел коллектив, был в рамках чемпионата Казахстана — победа над «Таразом» со счетом 5:0.
Итого «Астана» не пропускает уже третий матч подряд. В Лиге Европы у команды есть успешная серия, состоящая из 4 побед. Во всех четырех случаях клуб забивал не менее трех раз.
Прогноз
БАТЭ придется идти вперед, чтобы отыграть три пропущенных мяча. В прошлый раз казахи больше владели мячом, а вот «борисовцы» чаще били по воротам, но их ударам не хватало точности.
«Сине-желтые» выиграли 7 из 9 последних матчей дома. Ситуация требует очередной победы. Учитывая последнюю статистику домашних выступлений команды, можно предположить, что она ее все-таки добьется.
Ставим на БАТЭ с подстраховкой — фора 1 (0) с коэффициентом 1.63. 0