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    Испытает ли «Суонси» трудности в Кубке Лиги?

    «Суонси» — «Кембридж Юнайтед». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Кубка Английской лиги 28 августа 2019 года

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    Прогноз на «Суонси» — «Кембридж Юнайтед»
    «Суонси»
    В 1/32 финала Кубка Английской футбольной лиги «Суонси» будет принимать «Кембридж Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Либерти» 28 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Суонси» — «Кембридж Юнайтед».

    «Суонси»

    За 5 туров английского Чемпионшипа «Суонси» сумел подняться на 2 место в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с лидером первенства «Лидсом». Команда отстает от белых лишь по показателям забитых и пропущенных голов.

    Выиграв 6 из 6 матчей предсезонки, «лебеди» продолжили победный путь и в 1 туре Чемпионшипа, обыграв на своем поле «Халл» (2:1).

    Затем подопечные Стива Купера в непростой выездной встрече с «Дерби Каунти» удержали ворота сухими, сыграв с «баранами» вничью (0:0).

    В 1/64 финала Кубка Лиги «Джекс» взяли верх над «Нортхэмптоном» (3:1).

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    Затем команда в рамках 3 тура второго по силе английского первенства переиграла «Престон» (3:2), а позже на выезде одолела КПР (1:3).

    В последнем матче минувших выходных «лебеди» также выступили здорово, завоевав 3 очка в домашней встрече с «Бирмингемом» (3:0).

    «Кембридж Юнайтед»

    Официальный сезон во Второй Лиге начался для подопечных Колина Колдервуда очень нервно. Играя в меньшинстве с 61 минуты, «Кембридж» удержал ничейный результат в матче против «Бредфорд Сити» (0:0).

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    • Второй тур для «Юнайтед» также завершился безголевой мировой в домашней встрече с «Ньюпортом» (0:0).

    В 1/64 финала Кубка Лиги «Кембридж» в серии пенальти одолел представителя Чемпионшипа «Брентфорд» (1:1; 4:5).

    Затем в рамках Второй Лиги команда дважды победила. Сперва они взяли верх над «Колчестером» (1:2), а потом дома переиграли «Сканторп Юнайтед» (3:2).

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    Последний тур закончился для «Кембриджа» поражением на своем поле от «Олдхэма» (1:2).

    Прогноз

    На победу «Суонси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,33, на ничью — 5,40, а на победу «Кембридж Юнайтед» — 8,70.

    Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,55. 0

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    «Суонси» — «Кембридж Юнайтед». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Кубка Английской лиги 28 августа 2019 года. Прогноз на «Суонси» — «Кембридж Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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