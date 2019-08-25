«Арсенал» — «Оренбург». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч РПЛ 25 августа 2019 года

В 7 туре РПЛ встретятся тульский «Арсенал» и клуб «Оренбург». Матч состоится 25 августа в Туле на одноименном стадионе «Арсенал». Начало поединка в 21:30 по мск. Прогноз на «Арсенал» — «Оренбург».

«Арсенал»

После 6 туров «Арсенал» находится на 8 строчке рейтинга. В активе команды 10 очков — 3 победы, одна ничья и 2 поражения. При этом у клуба почти равное количество забитых и пропущенных голов — 8 и 7 соответственно.

Все прогнозы на РПЛ

В последних трех играх с участием «канониров» счет был довольно «мелким». Во всех случаях 1:0. Клуб одержал победу над «Тамбовом» 0:1. После этого последовал успех в домашнем матче «Уфой», где был зафиксирован счет 1:0.

В прошлый раз «пушкари» с минимальным счетом уступили «Рубину» на выезде (1:0).

«Оренбург»

«Оренбург» располагается на последней строчке, при этом коллектив провел все 6 матчей как и все. На счету гостей всего 2 очка.

Всему виной большое количество пропущенных голов. За 6 туров у «Оренбурга» 11 пропущенных при 6 забитых.

Подопечные Владимира Федотова сыграли вничью в двух поединках РПЛ кряду — 1:1 с «Сочи» и 2:2 с «Тамбовом». До этого «синие» потерпели 4 поражения кряду, пропуская как минимум дважды.

Вообще «Оренбург» пропускал по 2 гола в 5 из 6 матчей РПЛ.

Прогноз

«Оренбург» проиграл 5 из 6 выездных матчей в РПЛ. Команда также пропускала не менее двух раз за игру в 11 из 12 случаев.

«Арсенал» расписывал на своем поле ничью с этим соперником три раза кряду. В принципе на данный момент хозяева имеют форму получше, чем коллектив Федотова.

2.08 и 4.00 — такие коэффициенты дают на победу. Ничейный исход сопровождается коэффом 3.25.

Обоим командам нужны очки. В последних выступлениях «тульчан» забивается мало голов, а «Оренбургу» в таком положении явно не до того, чтобы сразу раскрываться и бежать в атаку. Они итак много пропускают. Прогнозируем тотал меньше 2.5. Коэффициент составляет 1.62. 0