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    Одержит ли «Бавария» первую победу в матче с «Шальке»?

    «Шальке» — «Бавария». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч Бундеслиги 24 августа 2019 года

    Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Шальке 04 Прогнозы на Баварию
    Прогноз на «Шальке» — «Бавария»
    В 1-м туре «Бавария» довольствовалась ничьей
    В рамках второго тура немецкой Бундеслиги сойдутся «Шальке» и «Бавария». Матч состоится на «Велтинс-Арена» 24 августа в 19:30 по мск. Прогноз на «Шальке» — «Бавария».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 24 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.90
  • 2
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    «Шальке»

    «Шальке» провалил прошлый сезон, за что был уволен предыдущий наставник Доменико Тедеско, которого заменил Хуб Стевенс. Остаток чемпионата гельзенкирхенцы провели ровно, завершив его 4-матчевой беспроигрышной серий.

    В 1/32 финала Кубка Германии «Кобальтовые» выиграли у «Дрохтерсена» с разгромным счетом 0:5. До этого они победили «Аланияспор» 2:0 и «Вильярреал» 3:1.

    Поскольку в первом туре дружина Дэвида Вагнера сыграла вничью 1:1 с «Гладбахом», в чемпионате Германии у коллектива серия из четырех ничьих.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В то же время, клуб не знает поражений уже четыре поединка кряду, с учетом товарищеских встреч этим летом.

    «Бавария»

    В межсезонье «Бавария» принимала участие в традиционном Международном кубке чемпионов. В трех матчах мюнхенцы одержали две победы.

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    После поражения от «Арсенала» (1:2) команда обыграла «Реал» (3:1) и «Милан» (1:0).

    Для чемпиона и обладателя Кубка Германии новый сезон начался матчем за Суперкубок страны. Подопечные Нико Ковача в первой официальной игре сезона проиграли «Боруссии» Дортмунд со счетом 0:2.

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    • «Ротен» не удалось стартовать с победы в новом сезоне Бундеслиги, хотя это был домашний поединок против «Герты» (2:2), которая при этом выигрывала 2:1 по ходу матча.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,36, тогда как успех хозяев поля оценивается в 8,5, а ничья — в 5,0.

    Рекомендуем ставить на то, что «Бавария» выиграет, и обе команды забьют за 2,7. 0

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    «Шальке» — «Бавария». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч Бундеслиги 24 августа 2019 года. Прогноз на «Шальке» — «Бавария». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.70
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