«Шальке» — «Бавария». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч Бундеслиги 24 августа 2019 года

В рамках второго тура немецкой Бундеслиги сойдутся «Шальке» и «Бавария». Матч состоится на «Велтинс-Арена» 24 августа в 19:30 по мск. Прогноз на «Шальке» — «Бавария».

«Шальке»

«Шальке» провалил прошлый сезон, за что был уволен предыдущий наставник Доменико Тедеско, которого заменил Хуб Стевенс. Остаток чемпионата гельзенкирхенцы провели ровно, завершив его 4-матчевой беспроигрышной серий.

В 1/32 финала Кубка Германии «Кобальтовые» выиграли у «Дрохтерсена» с разгромным счетом 0:5. До этого они победили «Аланияспор» 2:0 и «Вильярреал» 3:1.

Поскольку в первом туре дружина Дэвида Вагнера сыграла вничью 1:1 с «Гладбахом», в чемпионате Германии у коллектива серия из четырех ничьих.

Календарь и таблица Бундеслиги

В то же время, клуб не знает поражений уже четыре поединка кряду, с учетом товарищеских встреч этим летом.

«Бавария»

В межсезонье «Бавария» принимала участие в традиционном Международном кубке чемпионов. В трех матчах мюнхенцы одержали две победы.

После поражения от «Арсенала» (1:2) команда обыграла «Реал» (3:1) и «Милан» (1:0).

Для чемпиона и обладателя Кубка Германии новый сезон начался матчем за Суперкубок страны. Подопечные Нико Ковача в первой официальной игре сезона проиграли «Боруссии» Дортмунд со счетом 0:2.

«Ротен» не удалось стартовать с победы в новом сезоне Бундеслиги, хотя это был домашний поединок против «Герты» (2:2), которая при этом выигрывала 2:1 по ходу матча.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,36, тогда как успех хозяев поля оценивается в 8,5, а ничья — в 5,0.

Рекомендуем ставить на то, что «Бавария» выиграет, и обе команды забьют за 2,7. 0