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    «Фиорентина» и «Наполи» голами не порадуют

    «Фиорентина» — «Наполи». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч чемпионата Италии 24 августа 2019 года

    Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Фиорентину Прогнозы на Наполи
    Прогноз на «Фиорентина» — «Наполи»
    Кевин-Принс Боатенг
    «Фиорентина» будет принимать «Наполи» в первом туре итальянской Серии А. Игра пройдет на стадионе «Артемио Франки» 24 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Наполи».
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 3.80
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  • 1.77
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    «Фиорентина»

    Несмотря на активную трансферную кампанию, команда из Флоренции никем толковым не усилилась, приобретая посредственных полузащитников.

    Винченцо Монтелла, экспериментируя с составом, понял, что его подопечные неплохо проявляют себя лишь в матчах против не самых сильных соперников.

    К примеру, 2 последние товарищеские встречи «Фиорентина» выиграла. Сперва была победа над «Ливорно» (0:1), затем — над «Галатасараем» (4:1).

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    Но более важные предсезонные матчи фиолетовые проиграли. В июле они без шансов уступили «Арсеналу» (3:0), а чуть позже встречались с «Бенфикой», где верх взял португальский коллектив (1:2).

    18 августа «фиалки» сыграли с командой «Монца» в рамках 1/32 финала Кубка Италии и прошли дальше благодаря победе (3:1).

    «Наполи»

    Неаполитанцы, сохранив основных звезд и усилившись защитником Маноласом из «Ромы», также поэкспериментировали с составом.

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    • Сперва Карло Анчелотти доверился запасным футболистам в товарищеской игре против «Беневенто», в которой «Наполи» вдруг оступился (1:2).

    Затем полурезервный подбор игроков разгромил «Фералписало» (5:0), и сыграл вничью с «Кремонезе» (3:3).

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    Основную обойму итальянский специалист использовал в победных матчах с «Ливерпулем» (0:3) и «Марселем» (1:0). Но эти футболисты дважды уступили «Барселоне» (2:1 и 0:4).

    Прогноз

    На победу «Фиорентины» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,80, на ничью — 3,60, а на победу «Наполи» — 1,77.

    Наш прогноз на матч — тотал меньше 3 с коэффициентом 1,61. 0

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    «Фиорентина» — «Наполи». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч чемпионата Италии 24 августа 2019 года. Прогноз на «Фиорентина» — «Наполи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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