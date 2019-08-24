«Фиорентина» — «Наполи». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч чемпионата Италии 24 августа 2019 года

«Фиорентина» будет принимать «Наполи» в первом туре итальянской Серии А. Игра пройдет на стадионе «Артемио Франки» 24 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Наполи».

«Фиорентина»

Несмотря на активную трансферную кампанию, команда из Флоренции никем толковым не усилилась, приобретая посредственных полузащитников.

Винченцо Монтелла, экспериментируя с составом, понял, что его подопечные неплохо проявляют себя лишь в матчах против не самых сильных соперников.

К примеру, 2 последние товарищеские встречи «Фиорентина» выиграла. Сперва была победа над «Ливорно» (0:1), затем — над «Галатасараем» (4:1).

Все прогнозы на спорт

Но более важные предсезонные матчи фиолетовые проиграли. В июле они без шансов уступили «Арсеналу» (3:0), а чуть позже встречались с «Бенфикой», где верх взял португальский коллектив (1:2).

18 августа «фиалки» сыграли с командой «Монца» в рамках 1/32 финала Кубка Италии и прошли дальше благодаря победе (3:1).

«Наполи»

Неаполитанцы, сохранив основных звезд и усилившись защитником Маноласом из «Ромы», также поэкспериментировали с составом.

Сперва Карло Анчелотти доверился запасным футболистам в товарищеской игре против «Беневенто», в которой «Наполи» вдруг оступился (1:2).

Затем полурезервный подбор игроков разгромил «Фералписало» (5:0), и сыграл вничью с «Кремонезе» (3:3).

Основную обойму итальянский специалист использовал в победных матчах с «Ливерпулем» (0:3) и «Марселем» (1:0). Но эти футболисты дважды уступили «Барселоне» (2:1 и 0:4).

Прогноз

На победу «Фиорентины» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,80, на ничью — 3,60, а на победу «Наполи» — 1,77.

Наш прогноз на матч — тотал меньше 3 с коэффициентом 1,61. 0