«Арарат-Армения» — «Дюделанж». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч раунда плей-офф Лиги Европы 22 августа 2019 года

В четверг, 22 августа, в первом поединке раунда плей-офф Лиги Европы «Арарат-Армения» на своем поле примет люксембуржский «Дюделанж». Начало игры — в 18:00 по мск. Прогноз на «Арарат-Армения» — «Дюделанж».

«Арарат-Армения»

Чемпион Армении начал свою еврокомпанию с первого раунда квалификации Лиги чемпионов, где уступил дорогу в следующий этап чемпиону Швеции АИКу. После домашней победы 2:1, армяне уступили на выезде 1:3 и отправились на просторы ЛЕ.

Во втором раунде отбора Лиги Европы ереванский коллектив дважды обыграл чемпиона Гибралтара «Линкольн Ред Импс»: 2:0 — дома и 2:1 — на выезде.

На предыдущей стадии отбора второго по значимости еврокубка «Арарат-Армения» преодолела барьер в лице грузинского чемпиона «Сабуртало». Дома армяне проиграли 1:2, но в Грузии взяли убедительный реванш — 2:0.

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На внутренней арене подопечные Вардана Минасяна на данный момент провели только два матча, в которых одержали победы.

«Дюделанж»

«Дюделанж» также начал свое выступление в Лиге чемпионов, и также был выбит первым же соперником.

В противостоянии с мальтийской «Валлеттой» все решило правило гола на чужом поле. В Люксембурге был зафиксирован результат 2:2, а на Мальте команды сыграли 1:1, отправившие люксембуржцев в ЛЕ.

Во второй квалификации отбора Лиги Европы «львы» прошли македонскую «Шкендию». В гостях «Дюделанж» победил 2:1, а дома сыграл вничью — 1:1.

Следующим соперником чемпиона Люксембурга стал эстонский клуб «Нымме Калью», который дружина Анри Босси дважды обыграла — 3:1 и 1:0.

Календарь и таблица Лиги Европы

В чемпионате Люксембурга «Дедюланж» провел только две игры. Но в отличии от своего предстоящего противника, дюделанжцы только раз победили при одном поражении.

Прогноз на «Арарат-Армения» — «Дюделанж»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам. На победу «Арарат-Армения» предлагают — 2.45.

На викторию «Дюделанжа» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.20.

Чемпион Армении ни разу не уходил с поля без забитого гола в этом сезоне, а игры с участием «Дюделанжа» в среднем приносили три гола за игру. Исходя из этого, мы считаем, что матч будет результативным. 0