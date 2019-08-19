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    Главное столичное дерби порадует голами

    «Спартак» — ЦСКА. Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч РПЛ 19 августа 2019 года

    Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Спартак Прогнозы на ЦСКА
    Прогноз на «Спартак» — ЦСКА
    «Спартак»
    В рамках 6-го тура чемпионата России по футболу 19 августа пройдет встреча «Спартака» и ЦСКА. Команды сыграют на «Открытие Арене» в Москве. Начало матча — в 20:00 мск. Прогноз на «Спартак» — ЦСКА.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Августа 2019 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 20:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.20
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    «Спартак»

    В стартовом матче чемпионата России «Спартак» одолел на своем поле «Сочи» (1:0), забив в компенсированное время при очень неоднозначном судействе.

    Во втором туре «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (2:2), упустив победу в компенсированное время.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В третьем туре «Спартак» на выезде упустил «Тамбову» (0:2), а столичное дерби 4-го тура с «Динамо» завершилось домашней ничьей без забитых мячей.

    В Лиге Европы «Спартак» стартовал выездным матчем с швейцарским «Туном» (3:2). Забив два мяча до перерыва, красно-белые позволил сопернику отыграть, но вырвали победу в концовке.

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  • 16/08/2019

    • В последнем матче «Спартака» на выезде одержал уверенную победу над «Ахматом» (3:1), а в ответном матче с «Туном» красно-белые выглядели менее уверенно, хотя и победили — 2:1.

    «Спартак» с 8 очками идет на 7-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 6-5. Зелимхан Бакаев забил 4 мяча во всех турнирах.

    ЦСКА

    В стартовом туре РПЛ армейцы на выезду уступили «Крыльям Советов» со счетом 0:2, показав ужасную реализацию — из 11 ударов лишь 2 пошли в створ ворот

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    Во втором туре ЦСКА на своем поле победил «Оренбург» (2:1), но если бы не сэйв Акинфеева на последних минутах, подопечные Гончаренко могли упустить победу.

    В 3-м туре ЦСКА победил в столичном дерби с «Локомотивом» (1:0), а в 4-м туре на выезде одолел «Рубин» (1:0). Оба мяча забил Федор Чалов — с пенальти и с игры.

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  • 05/08/2019

    • В последнем матче ЦСКА на своем поле не справился с «Сочи» (0:0). На результате сказалось то, что травму получил Арнор Сигурдссон, который не сыграет со «Спартаком».

    С 10 очками после 5 матчей ЦСКА опустился на 4-е место в таблице РПЛ, на 4 балла отставая от «Зенита». Разница мячей 4-3.

    Календарь и таблица РПЛ

    В прошлом сезоне ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» на своем поле 1:1 и победил в гостях 2:0. В пяти последних матчах на «Открытие Арене» ЦСКА трижды победил и дважды проиграл.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа ЦСКА — 2.55, победа «Спартака» — 2.95, ничья в основное время — 3.20.

    Обе команды показывают довольно нестабильную игру, армейцам везет больше, чем соперникам, но в дерби, при поддержке своих трибун, «Спартак» вряд ли проиграет.

    Несмотря на слабую результативность ЦСКА в последних матчах, дерби вряд ли обойдется без голов. Интересны варианты ТБ 2,5 за 2,30 и «Обе забьют» за 1,95. 0

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    «Спартак» — ЦСКА. Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч РПЛ 19 августа 2019 года. Прогноз на «Спартак» — ЦСКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
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