«Рубин» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч РПЛ 18 августа 2019 года

В воскресенье, 18 августа, казанский «Рубин» примет на своем поле тульский «Арсенал» в рамках 6-го тура чемпионата России. Матч начнется в 14:00 мск. Прогноз на «Рубин» — «Арсенал».

«Рубин»

«Рубин» начал новый сезон без Курбана Бердыева. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Роман Шаронов, хотя официально командой руководит испанец Эду Докампо.

В первом туре на выезде «Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» — 1:1. Пропустив на 66-й минуте, казанцы отыгрались через десять минут — отличился Хвича Кварацхелия.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Во втором туре выезд в Москву к «Динамо» закончился победой — 1:0. С 36-й минуты казанцы играли в меньшинстве, а в добавленное время три очка «Рубину» принес Бека Микелтадзе.

Третий тур завершился домашней победой победой над «Ахматом» (1:0), а 4-м туре казанцы на своем поле уступили ЦСКА со счетом 0:1, хотя в концовке встречи могли спастись от поражения.

В последнем матче «Рубин» на выезде уступил «Краснодару» (0:1). Казанцы пропустили в середине первого тайма, весь второй тайм играли в большинстве, но не смогли отыграться.

После 5-х туров РПЛ «Рубин» с 7 очками на 8-м месте. Разница мячей 3-3, по голу забили Видар Кьяртанссон, Квича Кварцхелия и Бека Микелтадзе.

«Арсенал» Тула

В первом туре РПЛ «Арсенал» дома сыграл вничью с московским «Динамо». Туляки проигрывали на протяжении большей части матча, но сумели уйти от поражения на 84-й минуте — 1:1.

Во втором туре тульский клуб на выезде победил самарские «Крылья Советов» со счетом 3:2. Дважды забив в середине первого тайма, туляки пропустили перед перерывом, но не дали сопернику отыграться.

В дебютном еврокубковом матче «Арсенал» выглядел бледно, уступив с минимальным счетом азербайджанскому «Нефтчи» (0:1)

Календарь и таблица РПЛ

В матче 3-го тура «Арсенал» на своем поле проиграл «Ростову» со счетом 2:3. Пропустив два мяча в каждом из таймов, туляки отквитали один гол, но в концовке пропустили еще раз.

В ответном матче с «Нефтчи» туляки пропустили на выезде три безответных мяча, попрощавшись с еврокубками.

В последних матчах «Арсенал» одержал две победы со счетом 1:0, обыграв «Тамбов» на выезде и «Уфу» дома. С 10 очками туляки расположились на 5-м месте. Разница мячей 8-6.

В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью: 2:2 в Туле и 0:0 в Казани.

Прогноз

На победу «Рубина» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,20, на ничейный результат — 3,10, а на выездной успех «Арсенала» — 3,80.

Казанцы на своем поле успели проиграть и выиграть в этом сезоне, но учитывая, что проиграли они ЦСКА, в матче, в котором едва не спаслись, можно прогнозировать, что «Арсеналу» подопечные Шаронова не уступят.

В четырех из пяти матчей с участием «Рубина» был забит всего один гол. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,50 и «Обе забьют — нет» за 1,65. 0