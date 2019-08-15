«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Даллас». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч МЛС 15 августа 2019 года

В очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» на своем поле сыграет с «Далласом». Начало игры — 05:30 по мск. Прогноз на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Даллас».

«Лос-Анджелес Гэлакси»

«Галактикос» после 24 туров регулярки идут на пятом месте в Западной конференции, имея на своем счету 37 очков, уступая лидеру аж 18 баллов.

Клуб из Лос-Анджелеса проиграл последние три поединка в чемпионате. Правда все они проишлись на выездные встречи. А до этой серии он обыграл ФК «Лос-Анджелес» со счетом 3:2.

Ибрагимович и ко поочередно уступили «Портленду» (0:4), «Атланта Юнайтед» (0:3) и «Ди Си Юнайтед» (1:2) в последнем игровом дне.

В 12 домашних поединках текущего розыгрыша «Лос-Анджелес Гэлакси» добыл восемь побед при четырех поражениях, разница забитых и пропущенных — 20:16.

«Даллас»

«Даллас» имеет на своем счету 36 баллов и расположился на седьмой строке в той же конференции, опережая зону не плей-офф на два пункта.

Домашней викторией над «Миннесотой» в прошлом туре со счетом 5:3, «быки» прервали свою безвыигрышную серию, состоящую на тот момент из двух игр.

В этом неудачном отрезке они сперва на своей территории сыграли вничью с «Реал Солт-Лейк» (0:0), а затем уступили в гостях «Орландо» — 0:2.

«Даллас» из 12 гостевых матчей текущего розыгрыша МЛС привез только три победы, одну ничью и восемь поражений, разница мячей — 13:18.

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Отметим, что «Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Далласу» последние пять встреч. В первом круге «быки» дома выиграли — 2:0.

Прогноз на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Даллас»

В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лос-Анджелес Гэлакси» — 2.00, победа «Далласа» — 3.50, ничья — 3.90.

Прогнозируем, что «Гэлакси» сможет прервать свою проигрышную серию и в чемпионате, и лично против «Далласа». 0