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    Пройдет ли «Рига» ХИК?

    «Рига» — ХИК. Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 15 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Рига» — ХИК
    ХИК сыграл вничью 1:1 в первом матче дома
    В ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы финский ХИК на своем поле примет латвийскую «Ригу». Встреча начнется в 19:00 по Москве. Прогноз на «Рига» — ХИК.

    ХИК

    В этом сезоне ХИК стартовал в Лиге чемпионов и довольно уверенно разобрался с «Торсхавном» — 3:0 и 2:2. Во втором поединке дружина Тони Коскели даже уступала 0:2, но в итоге сумела собраться и не допустить «сюрприза» в виде своего вылета.

    Тем не менее, во 2-м раунде главного еврокубка ее выбила «Црвена Звезда». После 0:2 в Белграде финскому коллективу не удалось отыграться с нужной разницей — 2:1.

    В первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы против своего нынешнего соперника клуб сыграл вничью 1:1 дома.

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    Чемпионат Финляндии в самом разгаре, но ХИК пока занимает лишь пятую строчку с отставанием в шесть очков от лидера «Ильвеса».

    «Рига»

    «Рига» в статусе чемпиона страны (титул был добыт еще в прошлом году) стартовала в квалификации Лиги чемпионов и оступилась уже в первом раунде.

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    На старте квалификации команда проиграла ирландскому «Дандолку», причем только в серии пенальти. В двух матчах команды так и не смогли распечатать ворота друг друга, а по пенальти рижане на своем поле уступили со счетом 4:5.

    В дуэли 2-го квалифайраунда ЛЕ коллектив прошел польский «Пяст»: хотя уступил ему со счетом 2:3 на выезде, дома победил 2:1.

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    • Чемпионат Латвии — в разгаре, и игровой практики у «Риги» хватает. По итогам 21 матча она является лидером с отрывом в три очка от ближайшего преследователя.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,75, тогда как успех гостей оценивается в 4,75, а ничья — в 3,6.

    Рекомендуем ставить на то, что ХИК выиграет, и обе команды забьют за 3,6. 0

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    «Рига» — ХИК. Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 15 августа 2019 года. Прогноз на «Рига» — ХИК. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.60
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