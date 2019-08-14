«Витория Гимарайнш» — «Вентспилс». Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги Европы 14 августа 2019 года

В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы португальская «Витория Гимарайнш» будет принимать латвийский «Вентспилс». Матч пройдет 14 августа на стадионе «Афонсу Энрикиш». Начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Витория Гимарайнш» — «Вентспилс».

«Витория Гимарайнш»

«Витория», которая летом сменила главного тренера (вместо Луиша Каштру команду возглавил Иво Виейра), в Лиге Европы стартовала со второго раунда квалификации.

Первым соперником португальского клуба в сезоне был представитель Люксембурга «Женесс Эш». Никаких проблем в этом противостоянии у «Витории не возникло» — 1:0 на выезде и 4:0 дома.

«Вентспилс» в первом матче третьего квалификационного раунда также был обыгран всухую. Со счетом 3:0 «Витории» удалось победить на выезде.

Перед первой встречей с «Вентспилсом» «Витория» также стартовала в Кубке португальской лиги. И команда здесь тоже сумела сохранить свои ворота сухими — 1:0 в матче против «Фейренсе».

«Вентспилс»

«Вентспилс» до встречи с «Виторией Гимарайнш» прошел два раунда квалификации в Лиге Европы. Подопечные Деяна Вукичевича оказались сильнее албанской «Теуты» и мальтийской «Гзиры Юнайтед».

«Теуту» латвийский клуб обыграл дома со счетом 3:0, после чего позволил себе проиграть на выезде (0:1). «Гзиру Юнайтед» также удалось разгромить дома (4:0), а в ответной встрече была зафиксирована ничья (2:2).

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Чемпионат Латвии проводится по системе «весна-осень», и на данный момент у «Вентспилса» в национальной лиге пятиматчевая беспроигрышная серия. Правда, предыдущий матч в чемпионате команда проводила еще 28 июля, когда разгромила «Даугавпилс» (3:0).

В турнирной таблице чемпионата Латвии «Вентспилс», набрав 31 очко, занимает четвертое место.

Прогноз

На победу «Витории» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,125, на ничейный результат — 8,90, а на победу «Вентспилса» — 20,00.

Судьба этого противостояния уже по сути решена. «Витории» нужно лишь достойно выступить перед своими болельщиками, но вряд ли клуб, у которого 18 августа намечен старт в чемпионате Португалии, будет изо всех сил стремиться забить как можно больше. Скорее «Витория» попытается добиться нужного результата, сэкономив силы.

Наш прогноз на матч — тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,82. 0