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    Обновленный «Эвертон» успешно стартует в новом сезоне АПЛ

    «Кристал Пэлас» — «Эвертон». Прогноз (к. и ставки на матч английской Премьер-лиги 10 августа 2019 года

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    Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Эвертон»
    «Эвертон» начнет сезон на выезде
    В субботу, 10 августа, в первом туре английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» будет принимать на своем поле «Эвертон». Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Эвертон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Августа 2019 года
    Кристал Пэлас
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.25
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    «Кристал Пэлас»

    Команда в прошлом сезоне заняла 12-е место в турнирной таблице АПЛ, добыв 14 побед при семи ничьих и 17 поражениях.

    Стоит отметить, что первый круг подопечные Роя Ходжсона провалили, но дальше выровняли результаты. Что касается домашних поединков, то «стекольщики» были одними из худших по результатам в родных стенах — 18-е место среди всех команд.

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    На трансферном рынке долго ходили слухи о возможном подписании Федора Чалова из ЦСКА, но переход так и не состоялся. Зато удалось сохранить лидера Вильфрида Заа. При этом в «Манчестер Юнайтед» перешел один из лидеров защиты — Эрон Уан-Биссака. Компенсировать потерю должен Гари Кэхилл из «Челси».

    В товарищеских матчах команда и проигрывала, и играла вничью, и побеждала. Особенно стоит отметить разгром «Бристоля» (5:0) и фиаско в игре с «Гертой» (0:4).

    «Эвертон»

    Прошлый сезон для гостей выдался не очень успешным. Руковоство «ирисок» вложило приличные деньги в проект, который на бумаге выглядит очень амбициозным.

    Тем не менее, пробиться даже в Лигу Европы не удалось — итоговое восьмое место и досадное отставание от еврокубковой зоны в три очка.

    Марку Силва при этом сохранил работу на тренерском мостике команды и получил еще один шанс попытаться «выстрелить» в новом сезоне. Тем более, в конце прошлого были признаки, что должно что-то получиться, ведь были обыграны «Челси», «Арсенал» и «МЮ».

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    Не обошлось этим летом и без мощного усиления с тратой больших денег. За 40 миллионов евро был куплен хавбек «Арсенал» Алекс Ивоби, из «Ювентуса» пришел молодой и перспективный форвард Мойзе Кин (33 млн), а у «Майнца» был куплен полузащитник Жан-Филипп Гбамен (25 млн). Также состав пополнили Фабиан Делф из «Ман Сити» и защитник «Монако» Джибриль Сидибе.

    Кроме того, был выкуплен у «Барселоны» контракт плеймейкера Андре Гомеша. Что касается потерь, то в ПСЖ перешел Идрисса Гейе, а в «Лейпциг» отправился Адемола Лукман.

    В рамках предсезонной подготовки команда провела ряд контрольных встреч. В трех из последних четырех счет был 0:0, а забить удалось только «Монако» (1:0). Сложно делать выводы по таким результатам.

    Прогноз

    Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2.41, тогда как успех хозяев оценивается в 3.10, а ничья — в 3.30.

    В последних двух очных поединках «ириски» побеждали. Летом команда Марку Силвы стала сильнее, чего не скажешь о «Пэлас». Предлагаем поставить на победу «Эвертона» с форой 0 за 1.72. 0

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